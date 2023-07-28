美機構研判：中國擬在海外打造海軍基地　橫跨亞、非8地入選

美國研究機構AidData發表最新報告指出，中國軍方可能正計劃在亞洲及非洲等海外建立一系列海軍基地，希望藉此保護航線並強化對抗美國及其盟國制裁的能力。



英國媒體28日針對該份報告進行報道，指中國未來2年到5年內最有可能建立海軍基地的3個地點，分別是斯里蘭卡的赫班托達（Hambantota）、赤道畿內亞共和國的巴塔市（Bata）和巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）。

目前中國已通過廣泛的國際合作，尤其是與友好國家的合作，已經建成了瓜達爾港、中緬輸油管道等項目。圖為巴基斯坦瓜達爾港一角。（新華社）

報告的作者群考量中國國有銀行為港口計劃提供的發展融資金額、現有基礎設施的戰略價值以及與地主國政府穩固的關係等因素，彙整出8個中國海軍基地未來可能的主要選址清單。截至目前，位於非洲東北岸的吉布提共和國是解放軍海軍目前僅有的海外軍事基地。

不過，隨著中美間的競爭愈烈，北京正迎頭趕上華府當局在海外的海上實力。與美國不同的是，中國迄今並非國際防務聯盟的成員國，朝鮮則是唯一與中國簽訂正式防務條約的國家。

金正恩多次訪華，讓中朝關係迅速回暖。（新華社）

AidData研究團隊認為，這令中國將發展海外的海軍基地列為軍事發展的優先要務。被報告點名選入的8個基地可能位置當中，有4個位於非洲，顯示中國海軍的佈局可能和「一帶一路」倡議密切相關。

報告團隊認為，這些建設行動能夠「完全從中國大陸及本土海軍基地」進行，而更遠的海軍基地則有助中國保護航線，特別是在西方制裁的情況下，同時也能進行情蒐。

據AidData報告指出，斯里蘭卡的赫班托達港被視為中國海軍在不久將來最有可能設立基地的地點。赫班托達港是由中國進出口銀行提供的3億670萬美元貸款興建而成，於2010年啟用，優勢是北京握有該處設施的直接掌控權。