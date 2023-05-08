中國防長晤巴基斯坦海軍參謀長：中巴兩軍應拓展交往新領域

中國國防部長李尚福5月8日會見巴基斯坦海軍參謀長尼亞齊（Karamat Rahman Niazi）時說，兩軍應拓展交往新領域，攜手維護好兩國和地區安全利益。



中國國防部微信公眾號「國防部發布」公布，李尚福8日上午在北京會見巴基斯坦海軍參謀長尼亞齊。

李尚福說，中國國家主席習近平高度重視中巴關係，去年三次與巴基斯坦總理謝里夫會面。中方願同巴方共同落實好兩國領導人重要共識，進一步密切高層交往和戰略溝通，把中巴關係打造成共建人類命運共同體的典範。

李尚福也說，中巴兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，雙方在團組互訪、聯演聯訓、裝備技術、打擊恐怖主義等領域的合作都取得很好成效，兩國海軍合作也日益深入。兩軍應拓展交往新領域、打造合作新亮點，不斷提高應對各種安全風險和挑戰的能力，攜手維護好兩國和地區安全利益。

中共中央軍委副主席張又俠4月26日在北京會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Syed Asim Munir）。

張又俠說，中巴是全天候戰略合作夥伴和「鐵杆」朋友，中方始終將巴置於周邊外交優先方向。中國軍隊願同巴軍隊進一步深化拓展務實合作，攜手維護兩國共同利益和地區和平穩定。