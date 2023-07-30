習近平考察四川：完善科技創新體系　攻克關鍵核心技術

官媒《人民日報》30日報道，國家主席習近平近日在四川多地考察。習近平表示，四川要在科技創新和科技成果轉化上同時發力。要完善科技創新體系，積極對接國家戰略科技力量和資源，優化完善創新資源布局，努力攻克一批關鍵核心技術，著力打造西部地區創新高地。



習近平在四川考察調研，包括考察了翠雲廊古蜀道。（新華社）

習近平表示，四川在國家發展大局特別是實施西部大開發戰略中具有獨特而重要的地位。要依托製造業的獨特優勢，積極服務國家產業鏈供應鏈安全，高質量對接東部沿海地區產業新布局。要把發展特色優勢產業和戰略性新興產業作為主攻方向，加快改造提升傳統產業，前瞻部署未來產業，促進數字經濟與實體經濟深度融合，構建富有四川特色和優勢的現代化產業體系。

習近平表示，要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展。要強化糧食和戰略性礦產資源等生產供應，打造保障國家重要初級產品供給戰略基地。要堅持「川渝一盤棋」，加強成渝區域協同發展，構築向西開放戰略高地和參與國際競爭新基地，盡快成為帶動西部高質量發展的重要增長極和新的動力源。

習近平在四川考察結束返京途中，來到陝西省漢中市考察。這是習近平參觀漢中市博物館。（新華社）

此外，在7月29日，習近平返京途中又在陝西漢中考察，參觀漢中市博物館有關歷史文物展陳及考察了地處漢江漢中城區段的天漢濕地公園。