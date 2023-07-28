習近平和彭麗媛接待成都世大運貴賓：歡迎體驗和分享中國式現代化

7月28日中午，國家主席習近平和夫人彭麗媛在四川省成都市金牛賓館舉行宴會，歡迎出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式的國際貴賓。



習近平指出，成都是歷史文化名城，也是中國最具活力和幸福感的城市之一。歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享中國式現代化的萬千氣象。



國際貴賓包括印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）和夫人伊莉亞娜、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼（Mohamed Ould Ghazouani）、布隆迪（Burundi）總統恩達伊施米耶（Évariste Ndayishimiye）、圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）、格魯吉亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）以及國際大體聯代理主席雷諾·艾德。習近平和彭麗媛同貴賓們一一親切握手，互致問候並合影留念。

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50名身著當地少數民族服飾的少年兒童唱起四川民歌《太陽出來喜洋洋》，熱情歡迎各國貴賓。習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民對來華出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式的國際貴賓表示熱烈歡迎。

習近平指出，成都大運會將於今晚正式開幕。中國秉持簡約、安全、精彩的辦賽理念，克服新冠疫情等不利因素影響，認真兌現莊嚴承諾，確保成都大運會順利舉辦，為國際青年體育事業發展作出新貢獻。

習近平強調，世界大學生運動會自誕生以來，就一直是青春的盛會、團結的盛會、友誼的盛會。我們要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展，把成都大運會辦成一屆具有中國特色、時代氣息、青春風采的國際體育盛會，讓來自世界各地的青年朋友因成都大運會相聚相知，增進理解，為促進人類進步事業提供新動力。

習近平指出，要弘揚大運會宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會彙聚正能量，合作開創美好未來。他說道，「我們要深化交流互鑒，以包容的胸懷構建和而不同的精神家園，用欣賞、互學、互鑒的態度對待多種文化，弘揚全人類共同價值，譜寫推動構建人類命運共同體新篇章。」