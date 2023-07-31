中歐班列今年開行突破10000列　發送貨物108.3萬箱　同比增長27%

自7月29日X8020次中歐班列自浙江義烏出發前往西班牙馬德里，今年中歐班列累計開行已達到10000列，發送貨物108.3萬標準箱，同比增長27%，較去年提早22天。



業內人士分析，在當前中國外部環境複雜嚴峻、外需減弱影響持續的背景下，中歐班列開行和發運數量穩定增長釋放出外貿積極信號，從側面展現中國經濟的較強韌性。



綜合央視及新華社報道，今年以來，國鐵集團全力保障中歐班列穩定暢通，中歐班列累計開行突破1萬列，累計發送貨物108.3萬標準箱，班列開行數量穩步增長，跨境貨物運輸需求旺盛，中國外貿保持穩中向好態勢，多舉措有力保障國際產業鏈供應鏈安全穩定。

今年第10000列中歐班列裝有110標準箱貨物，包含小商品、汽車配件、光伏組件等，這是近年來中歐班列商品品類和貨值逐年增加，高附加值、高科技產品呈增長趨勢的縮影。

報道介紹，目前，從成都至波蘭羅茲新增雙向全時刻表中歐班列，運行時間壓縮5天以上。滿洲里口岸新建國際貨場投用，日換裝能力由420標箱提升到840標箱。目前，中歐班列運輸服務網絡基本覆蓋亞歐大陸全境。

班列開行數量穩步增長 跨境貨物運輸需求旺盛

報道稱，自2011年3月中國發出第一列中歐班列以來，截至今年上半年，中歐班列歷年累計開行已超過7.3萬列，發送貨物690萬標準箱。超過100個國內出發城市通達歐洲25個國家216個城市，中歐班列為世界經貿往來注入源源不斷的活力。

國鐵集團貨運部負責人介紹，中歐班列具有全天候、大運量、綠色低碳、暢通安全等優勢，受到沿線客戶青睞，「中歐班列運輸服務網絡有效擴大了中國與沿線各國經貿往來，深化了國際產能合作，加速了要素資源跨國流動，輻射帶動效應日益凸顯。」

為保障中歐班列開行穩定暢通，國鐵集團持續加強通道運輸能力建設，完成一批鐵路口岸及後方鐵路通道補短板項目。同時，加強中歐班列樞紐節點建設，並積極探索中歐班列跨越黑海、裏海南通道線路開發，努力打造「多向延伸、海陸互聯」的運輸服務網絡。

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今年上半年，中國貨物貿易進出口總值20.1萬億元，同比增長2.1%，規模在歷史同期首次突破20萬億元。其中，對「一帶一路」沿線國家合計進出口同比增長9.8%，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」產品合計出口增長61.6%，成為出口新引擎。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員倪月菊表示，今年中歐班列開行達萬列，說明在國際貿易增長乏力的背景下，中國與「一帶一路」沿線國家的貿易增長依然強勁，經貿關係通過中歐班列的連接日益緊密，韌性不斷加強。同時，也反映出中國與「一帶一路」沿線國家的貿易結構不斷升級。