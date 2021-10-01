中歐班列開設新路線　立陶宛方案因涉台問題被取代

「中歐班列-上海號」第一趟列車發車，起站是中國上海、終點站是德國漢堡，此前「中歐班列」以立陶宛首都維爾紐斯為主要貨運集散，8月份傳出立陶宛將設台灣代表處後，中鐵單方面停止8、9月份的貨運班次，而此次「上海號」也被認為是取代立陶宛的方案。



內媒「觀察者網」報道稱，「上海號」中歐班列首列列車將於9月28日自上海始發，在阿拉山口出境，途徑波蘭，最終抵達德國漢堡。

官方表示，「中歐班列」正式開通後，運輸時間可以壓縮到2周左右，可以部分疏緩海運訂艙、搶貨櫃的困境。

2018年3月30日，由上海開往莫斯科的一帶一路跨境電商中歐班列貨運列車在上海楊浦站發車，助力中歐間跨境電商物流運輸。 （新華社）

「中歐班列-上海號」將每周開行一次，以後開行頻次將逐步增加到每年500列次，並開拓新的線路，延伸至亞洲和歐洲等更多地區。

據報道，首列「中歐班列-上海號」列車裝運50個滿載服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等貨物的40尺貨櫃，將從上海一路向西，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭等「一帶一路」沿線國家，最終駛往的德國漢堡。

預計10月中旬從德國返回上海，將運回一批來自歐洲國家的音響、大型環衛車定位儀、核磁共振儀器配套設備等展品，參展第四屆中國國際進口博覽會。

上海是中國海陸空交通樞紐，不僅水路通達、航空發達，在陸路運輸上也有獨特優勢，上海開通中歐班列，對進一步提升上海國際貿易中心能級、強化上海全球資源配置能力，和開放樞紐門户功能具有重要意義，也有利於最終打造成為上海國內國際雙循環戰略的連接點和中心點。

事實上，中國大陸的「中歐班列」之前是以立陶宛首都維爾紐斯為主要貨運集散，而8月份傳出立陶宛將設台灣代表處一事後，中鐵單方面停止8、9月份的貨運班次；而現在重新包裝以「上海號」名義延伸至德國漢堡，則恐怕是為取代立陶宛的解決方案。

針對立陶宛近期在台灣問題上的舉動，外交部發言人稱，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。奉行一個中國政策，就必須嚴格恪守一個中國原則，斷絕一切同台灣當局的官方往來，不管是明目張膽，還是暗度陳倉。