中歐班列開設新路線　立陶宛方案因涉台問題被取代

「中歐班列-上海號」第一趟列車發車，起站是中國上海、終點站是德國漢堡，此前「中歐班列」以立陶宛首都維爾紐斯為主要貨運集散，8月份傳出立陶宛將設台灣代表處後，中鐵單方面停止8、9月份的貨運班次，而此次「上海號」也被認為是取代立陶宛的方案。
內媒「觀察者網」報道稱，「上海號」中歐班列首列列車將於9月28日自上海始發，在阿拉山口出境，途徑波蘭，最終抵達德國漢堡。
官方表示，「中歐班列」正式開通後，運輸時間可以壓縮到2周左右，可以部分疏緩海運訂艙、搶貨櫃的困境。
「中歐班列-上海號」將每周開行一次，以後開行頻次將逐步增加到每年500列次，並開拓新的線路，延伸至亞洲和歐洲等更多地區。
據報道，首列「中歐班列-上海號」列車裝運50個滿載服裝鞋帽、玻璃器皿、汽車配件、精密儀器等貨物的40尺貨櫃，將從上海一路向西，途經哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭等「一帶一路」沿線國家，最終駛往的德國漢堡。
預計10月中旬從德國返回上海，將運回一批來自歐洲國家的音響、大型環衛車定位儀、核磁共振儀器配套設備等展品，參展第四屆中國國際進口博覽會。
上海是中國海陸空交通樞紐，不僅水路通達、航空發達，在陸路運輸上也有獨特優勢，上海開通中歐班列，對進一步提升上海國際貿易中心能級、強化上海全球資源配置能力，和開放樞紐門户功能具有重要意義，也有利於最終打造成為上海國內國際雙循環戰略的連接點和中心點。
事實上，中國大陸的「中歐班列」之前是以立陶宛首都維爾紐斯為主要貨運集散，而8月份傳出立陶宛將設台灣代表處一事後，中鐵單方面停止8、9月份的貨運班次；而現在重新包裝以「上海號」名義延伸至德國漢堡，則恐怕是為取代立陶宛的解決方案。
針對立陶宛近期在台灣問題上的舉動，外交部發言人稱，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。奉行一個中國政策，就必須嚴格恪守一個中國原則，斷絕一切同台灣當局的官方往來，不管是明目張膽，還是暗度陳倉。