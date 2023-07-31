火箭軍高層大洗牌　司令員政委易帥　海軍王厚斌任司令員創先例

新華社報道，中共中央軍委周一（31日）舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌、政治委員徐西盛晉升為上將。由報道中顯示的兩人職位來看，這形同宣布王厚斌已接替李玉超，接任火箭軍司令員；徐西盛也接替前任的徐忠波就任火箭軍政委。不過目前沒有李玉超和徐忠波兩人的官方最新消息。



根據公開資料，王厚斌曾任總參謀部辦公廳綜合研究室主任、東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令員。2016年1月，任海軍南海艦隊參謀長。2018年4月，上調海軍總部，任海軍副參謀長。2018年12月，升任海軍副司令員。他於2014年12月晉升海軍少將軍階；2019年12月12日，晉升海軍中將軍階。

徐西盛則曾任空軍福州指揮所政委，北京軍區空軍政治部主任，中部戰區空軍政治工作部主任，2017年6月起任南部戰區空軍政委。

中共中央軍委周一（31日）舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

值得注意的是，火箭軍在解放軍中擔負常規飛彈目標打擊和核打擊及核子反擊飛彈戰略作戰等任務，是非常講究經驗、專業的軍種，成立至今3任司令員魏鳳和、周亞寧與李玉超都是其前身二砲部隊或火箭軍部隊內升至司令員，因此海軍出身的王厚斌是首位非火箭軍內升的司令員。

據早前報道，《南華早報》7月28日引述知情人士報道，李玉超、副司令員劉光斌，和前副司令員張振中，已被中共中央軍委反腐機構調查人員帶走。

火箭軍前司令員李玉超卸任，似乎不合常理，特別是李玉超去年1月才升任火箭軍司令員，任職時間尚短；李玉超現年61歲，也尚未到退休年齡。