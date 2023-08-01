北京暴雨｜房山門頭溝山洪爆發受災嚴重　首用98年建成水庫蓄洪

受颱風「杜蘇芮」影響，從7月29日開始，京津冀等地持續遭遇強降雨的襲擊，三天內連發七次暴雨紅色預警，降雨時間或持續70小時。部分區域最大累計降雨量接近1000毫米，最大小時降雨量超100毫米。

昨日（31日），北京房山、門頭溝等地區因持續降暴雨，爆發山洪。市委書記尹力及市長殷勇等赴前線，調度防汛級群眾安置工作。截至目前，北京暴雨已造成2人死亡。

據《央視報道》，北京市防汛抗旱指揮部副指揮、應急管理局副局長劉斌介紹，本次北京暴雨情況已達到2012年「7·12」時的降雨水平，甚至房山、門頭溝地區的降雨量遠超當年。



劉斌接受央視主持白岩松訪問時介紹北京降雨情況表示，現在面對的是非常困難的狀態。北京31日的平均降雨量已達到「7·21」降雨的水平，特別是房山區平均的降雨量和門頭溝區平均降雨量都超過了400毫米，遠遠高於「7·21」時期。

他解釋，這相當於第一日下了「7·21」程度的暴雨，結果第二日又下了一個160毫米、180毫米，而門頭溝區則是第二天下了200毫米暴雨的量級。「另外，如門頭溝區最大點已經接近700毫米，房山接近600毫米，這個也是非常高的。『7·21』的時候我印像中最深，當時在房山的河北鎮修正過的降水量是541毫米。」

北京房山受災嚴重。（微博）

北京平均降雨量達236.3毫米 首次動用1998年建成的滯洪水庫蓄洪

據中國天氣消息，7月29日20時至8月1日06時，北京全市平均降雨量257.9毫米，城區平均降雨量235.1毫米，全市最大降雨量出現在昌平王家園水庫，達到736.8毫米；最大小時雨強出現在豐台千靈山，31日10時至11時111.8毫米/小時。永定河流域攔河閘最大洪峰達到3750立方米/秒。

為最大限度地減少洪水對全流域的整體影響，永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預洩，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用，減少洪水危害。

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三輛列車受困 陸航直升機凌晨赴北京門頭溝地區空投轉運

受強降雨及山洪影響，Z180、K1178、K396這3輛行駛中的列車受困，部分地區道路交通完全阻斷，旅客滯留。為保障受困群眾的基本生活和就醫需求，8月1日清晨，陸軍第81集團軍某陸航旅全力投入抗洪救援任務，開展空投救援。

共計4架運輸直升機搭載26名官兵緊急飛赴北京市門頭溝沿河城火車站等地，執行受困列車救援物資空投和病員轉運等任務、計劃空投1900份食品、900件雨衣、700張毯子等急需物資，在今日凌晨5時分兩批次運送到被困群眾手中。

62村訊號中斷 停水停電多處積水斷路 西郊線鐵路停運

另外，房山區有河北鎮、南窖鄉、霞雲嶺鄉等7個鄉鎮共62個村通訊信號中斷，目前依靠衛星電話進行搶險救援等應急聯絡。門頭溝區也有部分地區出現通訊信號中斷或停水、停電等情況，並出現多處積水斷路。

北京市防汛辦31日晚發布最新消息，截至7月31日20時，北京全市共轉移受威脅群眾52384人；107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉；在建工地共停工4069項；全市所有景區、鄉村民宿全部關閉。

鐵路方面，今日（8月1日）首車起，西郊線採取全線臨時停運措施，時間另行通知。

預計今日房山、門頭溝、延慶、昌平等部分地區仍有大暴雨，全市12個區將維持防汛紅色（一級）預警響應，請市民非必要不外出，企事業單位，除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。