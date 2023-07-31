北京暴雨釀兩死　河水沖走汽車房屋　橋樑坍塌六七輛私家車墮水

今日（31日），北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，門頭溝區因暴雨引發山洪，河水暴漲沖走大量汽車；永定河水流湍急，有房屋被沖入河流。

今日上午，門頭溝區搶險巡查時在河道中發現2人，均已失去生命體徵。



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影片顯示，北京門頭溝區河水暴漲洶湧翻滾，路面積水成河，短時暴雨引發山洪，沖走大量汽車。房山區十渡鎮的河水水位明顯上升，水流湍急。

房山區周口店鎮拴馬莊村旁的夾括河河水漫上新泗路路面，上午10時許，新泗路部分路面被河水沖塌，公路斷行。拴馬莊村搶險隊以及當地公安、交通部門在村莊門樓處用沙袋築堤，防止河水漫灌村莊。

目前，拴馬莊村斷電，村民出入受影響。周口店鎮提前轉移相關村民到安置點避難，受災村莊暫無人員傷亡。目前，公安、交通部門人員均在相應的勸返點執勤。

北京市阜石路跨永定河的水流湍急，遠處有房屋被沖入河流。因暴雨影響，跨永定河大橋上出現擁堵。

盧溝橋西側的小清河橋坍塌。（網絡圖片）

盧溝橋坍塌為謠傳

此外，網傳持續強降雨致北京的盧溝橋坍塌。但據內媒《北京日報》等報道，坍塌橋樑並非盧溝橋，而是其西側的小清河橋，目前該區域道路已經暫時封閉。

網傳影片可見，坍塌的小清河橋上有車輛，橋下的河上也有車輛飄浮。

據北京豐台官方消息，現場目擊者稱小清河橋有約三個橋柱被沖塌，六七輛停在橋面上的私家車掉入水中被水沖走。

有內媒聯繫豐台區應急管理局，工作人員稱經核查，涉事車輛都是之前就停放在橋面一側的，車上沒有司乘人員，目前正在逐個尋找車主。

網傳男子墮水極為驚險

網上更流傳一段影片，可見一名男子墮水，手握巴士站牌的物件，拼死不放，情況極為驚險。旁人或礙於實際環境，一時未能施救。

網上更流傳一段影片，可見一名男子墮水，手握巴士站牌的物件，拼死不放，情況極為驚險。旁人或礙於實際環境，一時未能施救。（影片截圖）

列車滯留，乘客被困逾30小時

受降雨影響，原定從內蒙古烏海西站開往北京豐台站的K396次列車滯留途中，乘客被困超過30個小時。

乘客王女士反映，她清晨5時許在張家口站上車，列車開到北京門頭溝落坡嶺處就停運，現在雨愈下愈大，列車前方疑有山泥傾瀉，火車不敢前行也不敢後退，車上有乘客身體不適，「大家就是吃上、喝上都成了一個問題，從昨天到現在有的人吃上了有的人還餓著肚子，有錢也花不出去」。

乘客吳先生則稱，救災物資未能運到車上，「進不來，人都餓了，現在小孩和老人稍微吃了點，車門鎖著哪也不讓去」。

網傳影片顯示，列車乘務員不斷安撫乘客，稱工作人員走了7、800米運送物資食品，保障乘客飲食和安全，「穿了這身衣服，我得對得起大家」。中國鐵路北京局集團有限公司通報稱，已為K396次列車提供雞蛋、即食麵、蔬菜、食用油等物資，並已及時將2名患病旅客護送就醫。

中國鐵路12306人工客服解釋，列車因天氣原因被困，開行時間暫未知，如列車上的飲食已售罄，要向列車員提出申請，由他們去求助附近的其他部門。

北京發布暴雨、洪水紅色預警

受降雨天氣影響，北京公交集團共354條線路需要採取停駛、區間、甩站繞行、等停措施。京港澳高速臨時封閉，多條公交線路停駛。

北京市水文總站上午11時升級發布洪水紅色預警，預計房山區大石河流域漫水河斷面將出現紅色預警標準洪水。

北京市緊急調撥市級水旱災害防御物資20萬條編織袋，59000餘條吸水膨脹麻袋，支援受暴雨影響較大的房山區琉璃河鎮祖村、平各莊村、中糧產業園等受災地區。

中國鐵路北京局各大火車站、各次列車及時啟動應急預案，市郊鐵路懷密線、通密線、S2線全部列車臨時停運；北京西站、北京豐台站部分列車晚點停運。

北京市氣象台發布分區域暴雨紅色預警信號，預計7月31日上午10時至8月1日上午8時，門頭溝、延慶、昌平、房山、海淀、豐台、石景山、懷柔、密雲的部分地區有大暴雨（100-150毫米），個別點特大暴雨（250毫米）。

預計，平谷、順義、朝陽、東城、西城、大興、通州有暴雨（70-120毫米），局地大暴雨（150毫米），降級發布暴雨橙色預警信號。

山區及淺山區出現強降水誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害風險較大，城市低窪地區容易出現積水。