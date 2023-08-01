河北暴雨｜多地受災求援　官方發布洪水紅色預警　啟用多個蓄洪區

受颱風杜蘇芮影響，華北地區出現極端強降雨，致北京、河北等地嚴重暴雨，引發內澇、山洪等災害。據《南方都市報》報道，今日（1日），河北涿州、淶水、易縣等均有不同程度受災，已釀9死，多地居民相繼發出求援信息。官方當局於下午3時發布洪水紅色預警並啟用南部多個蓄洪區，要求密切關注雨水情況變化，應對災情。



報道稱，目前，因河北部分地區網絡通信中斷，有家屬通過網絡為被困家屬聯繫救援力量。多位涿州居民均表示，其所在地區正停水停電，有居民指所在地水深達到五米。

今日下午3時，河北省水文勘測研究中心發布保定市涿州市東茨村洪水紅色預警。目前，大清河水系白溝河東茨村水文站水位已達到27.22米，超過洪水紅色預警標準。保定市白溝河沿線有關單位及社會公眾要加強防範，密切關注雨水情變化，及時避險。

涿州公安官方發布消息指，目前涿州全域停水，部分停電，需要大量船只轉移群眾。物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久，需要皮筏艇、救生衣、純凈水等物資。目前高速路暢通，涿州口可以下道，城東問題不大，城西淹得較重。

官方啟用南部多個蓄洪區

根據北拒馬河、琉璃河、白溝河及上游來水情況綜合考慮，河北省決定於7月31日23時30分啟用蘭溝窪蓄滯洪區分滯洪水。8月1日凌晨2點，東淀蓄滯洪區啟用。東淀蓄滯洪區位於河北與天津交界處大清河南北兩岸，總面積379平方公里。根據子牙河水系滹沱河來水情況，河北省決定8月1日11時啟用獻縣泛區。獻縣泛區位於滹沱河下游，總面積331.5平方公里，涉及河北省衡水、滄州2市3縣，蓄洪容積約5.4億立方米。

水利部已提前發出通知，要求河北省水利廳督促地方提前做好人員轉移安置、圍堤隔堤巡查防守等蓄滯洪區運用準備，應撤必撤，做好蓄滯洪區圍堤隔堤、安全區圍堤等巡查防守工作，確保蓄滯洪區及時安全有序運用和群眾生命安全。截至7月31日晚，已轉移約2.9萬人，剩餘人員將根據洪水演進情況及時組織全部轉移，確保人員安全。

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水利部：全力做好海河流域防汛工作

針對當前海河流域防汛正在經歷的洪水演進過程，水利部召開專題會。國家防總副總指揮、水利部部長李國英視頻連線水利部海河水利委員會，要求絕不能因為降雨減弱、停止或洪水峰值已過就松勁懈怠，務必認清防禦工作方位，保持與當前所處的防汛關鍵期相匹配的防禦工作狀態，全力以赴做好海河流域防汛工作。

李國英強調，要堅決貫徹落實習近平總書記關於防汛救災工作的重要指示精神，按照國務院部署，錨定人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊的「四不」防禦目標，堅決守住海河流域防洪安全底線，全力以赴搶護南水北調中線工程與拒馬河交叉段險情，確保工程安全。加強永定河左堤、白溝河左堤等重要堤防防守，落實薄弱堤段防禦措施，確保雄安新區、北京大興機場等重點防禦對象絕對安全。