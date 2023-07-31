颱風杜蘇芮｜河北遭暴雨襲擊　一橋樑坍塌致2貨車落水司機失聯

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，7月29日以來內地內陸北京、天津、河北、山西等省市出現大到暴雨和強對流天氣。

因連續暴雨，河北多地發生坍塌事故，部分城區積水內澇嚴重。其中，昨日（30日），保定一橋樑坍塌，致兩過路貨車落水。截至目前，一名司機已獲救，另一名仍失聯正在搜救。



綜合內媒報道，坍塌路段為336國道保定市滿城區劉家台中橋西側。坍塌時兩輛過路大貨車落水，2名司機落水。網傳影片顯示，大橋坍塌路段似發生洪災，河水漫上橋面傾瀉而下。一輛大貨車頭朝下，倒栽在大橋斷裂處。

31日上午，當地應急局回應，稱一名司機已獲救，無生命危險，目前還在搜救另一名司機。滿城區政府工作人員表示，目前還在跟進此事，相關信息還在匯總中。

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除該事故外，由於多日連續降雨，河北多個城市發生塌方內澇。石家莊省道塌方斷交；保定市內多處地道橋積水嚴重，有車輛被泡水中，乘客爬天窗自救，交警在齊腰積水中推車。

據河北省氣象台發布的天氣預報和暴雨紅色預警信號，決定於7月30日8時升級重大氣象災害（暴雨）應急響應至Ⅰ級。7月30日夜間到7月31日白天，張家口南部、保定中西部和石家莊北部的部分地區城市內澇氣象風險等級為Ⅰ級，發生城市內澇的風險很高，請市民注意防範。

另外，河北防汛抗旱指揮部提醒市民，非必要不外出。非必要不要求員工到崗上班，市民群眾盡可能不要外出，做自己安全的第一責任人。