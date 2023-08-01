河北涿州屋苑百人被困　水位一小時漲40厘米　多人沒收到撤離通知

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，京津冀地區近日有強降雨天氣。內媒《南方周末》報道指，河北涿州市碼頭鎮丹佛爾灣小區內有逾百名居民在7月31日起被困，多位受困居民稱在當天未收到撤離通知。



《南方周末》報道指，31日晚上，丹佛爾灣小區一位受困居民表示，當時水已經淹到一樓的天花板位置，自己在房屋二樓避難。自己手機即將沒電，急需救援。三位受訪對象證實，水位在當日下午和晚間上漲，上漲速度在每小時15厘米左右。一位受訪對象稱，最快的一個小時裏上漲了40厘米。

《南方周末》獲得的一份小區居民的統計名單顯示，受困的戶數達65戶，共158人。受困群眾中老人佔比很高，還有家長自述孩子發燒，需要送醫。截至8月1日上午，仍有部分居民未被救出。

報道指，丹佛爾灣小區多位受困居民表示，自己在31日當天確實未收到撤離通知。該小區附近北辛莊戶村的一位村民表示，31日白天，村幹部在當地微信群中通知居民撤離。但丹佛爾灣小區的住戶或物業工作人員或許並不在群裏，可能未收到消息。

當地一位村幹部表示，由於該小區「不歸村裏管」，自己沒有通知丹佛爾灣小區撤離，但是「鎮裏應該和他們物業通知到了」。一位碼頭鎮政府工作人員則稱，此前鎮裏已通知丹佛爾灣小區的物業管理處，要求居民自行撤離。《南方周末》未能聯繫上物業管理處。

報道指，丹佛爾灣小區毗鄰琉璃河，是拒馬河的支流，上游是位於北京市房山區的大石河。大石河受本輪災害天氣影響嚴重，據北京房山官方7月31日下午消息，房山區大石河流域、拒馬河流域已出現超標準洪水，沿線多處出現險情。

涿州市應急管理局一位工作人員承認，上游泄洪是導致7月31日水位上漲的原因之一。

據北京官方7月31日晚上發布消息，永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預泄，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用。目前河道向下游控泄流量700立方米/秒，最大限度地減輕對下游地區的影響。