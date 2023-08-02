北京暴雨列車受困兩天兩夜　首批328名乘客今晨脫困抵豐台

受今年第5號颱風杜蘇芮影響，「京津冀地區」持續強降雨，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）7月30日出現嚴重水災，一列下午17時09分開往北京豐台的K396次列車，更因為暴雨在中途滯留超過30個小時，吃喝等物資供應都出了問題。而在困了兩天兩夜後，首批328名乘客終於在8月2日上午抵達豐台站。



8月1日18時，經過4個小時，武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員徒步抵達落坡嶺車站，把首批救援物資送到K396次列車旅客手中。22時50分，500名攜帶了食品、衣服、藥品的武警陸續到達增援。8月2日凌晨1時45分，第一批328名旅客開始向山下轉移，拂曉前抵達斜河澗車站後乘坐接駁列車到達豐台站。

由於要在夜間徒步數小時，這首批旅客年齡大多在20歲到40歲間，鐵路部門和重點站區管委為這些乘客專門準備水和麵包等食品，以及輪椅、擔架、救護車等救助設備，並事先召集了400輛出租車等，由鐵路部門支付車費，另會提供換乘指引，有需要改票服務的由車站專人安排。至於其餘乘客也將在白天陸續脫困。

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據早前赧道，7月30日17時09分，從烏海西開往北京豐台的K396次列車，因暴雨遭遇突發事件，在中途停留，原定7月30日09時30分到達豐台站，卻滯留超過30小時。隨後一段女乘務員安撫旅客的影片在網絡爆紅。

女乘務員在影片中表示，他們下車時發現前面有2處坍方，且工作人員走了7、800米來回運回物資。她叮囑乘客：「領取物資千萬不要擁擠，不要發生任何危險」，「我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，她一度哽咽表示，「我是個女人，也是別人家的孩子，我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，女乘務員安撫旅客的表現獲得內地網民一致稱讚，亦有不少網民表示心疼。