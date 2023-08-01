北京暴雨列車受困30小時　乘務員哭著安撫旅客：我也是別人的孩子

受今年第5號颱風杜蘇芮影響，「京津冀地區」持續強降雨，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）7月30日出現嚴重水災，一列下午17時09分開往北京豐台的K396次列車，更因為暴雨在中途滯留超過30個小時，吃喝等物資供應都出了問題。目前，列車上的乘客和工作人員超過千人轉移疏散到門溝村。



乘務員也撫乘客稱列車工作人員走了7、800米運送物資食品，保障乘客飲食和安全，她強調「領取物資千萬不要擁擠，不要發生任何危險」，更一度哽咽稱：「我是個女人，也是別人家的孩子」，希望心急的旅客能體恤她。



7月30日17時09分從烏海西開往北京豐台的K396次列車，因暴雨遭遇突發事件，在中途停留，原定7月30日09：30到達北京豐台站，卻滯留超過30小時。隨後一段女乘務員安撫旅客的影片在網絡爆紅。

女乘務員在影片中表示，他們下車時發現前面有2處坍方，且工作人員走了7、800米來回運回物資。她叮囑乘客：「領取物資千萬不要擁擠，不要發生任何危險」，「我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，她一度哽咽表示，「我是個女人，也是別人家的孩子，我就是穿了這身衣服，我得對得起大家！」，女乘務員安撫旅客的表現獲得內地網民一致稱讚，亦有不少網民表示心疼。

當時受困的乘客王女士指出，她清晨5時許在張家口站上車，列車開到北京門頭溝落坡嶺處就停運，雨愈下愈大，列車前方疑有山泥傾瀉，火車不敢前行也不敢後退，車上有乘客身體不適，「大家就是吃上、喝上都成了一個問題，從昨天到現在有的人吃上了有的人還餓著肚子，有錢也花不出去」。

乘客吳先生則稱，救災物資未能運到車上，「進不來，人都餓了，現在小孩和老人稍微吃了點，車門鎖著哪也不讓去」。中國鐵路北京局當時則稱，針對因鐵路封閉，停留時間較長的K396、K1178、Z180次列車，派遣幹部職員採購泡麵、蔬菜、飲用水等物資，連夜送到車上。

逾千名旅客疏散門溝村 該村通訊道路已中斷

據《新聞縱橫》報道，7月31日，受持續降雨影響，這趟列車被迫中途最終滯留在北京門頭溝境內。中國鐵路北京局消息稱，強降雨導致的K396次、Z180次列車受阻旅客已全部轉移疏散到門溝村。鐵路工作人員會同當地村幹部，有序組織兩趟列車滯留的1870名旅客和68名鐵路乘務人員下車避險。

900多名旅客和鐵路乘務人員被安置在了門頭溝安家莊村的公共場所和村民家中。安家莊村委會主任李素芳透露，村委會已動員全體村民安置受困旅客，不過目前村裡的通訊、道路等基礎設施已經中斷。官方稱，已有4架陸航直升機赴門頭溝開展空投救援。

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