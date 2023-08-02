過去幾日，受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，華北地區遭遇嚴重暴雨。據《中國天氣網》消息，自8月1日起，華北地區雨勢明顯減弱接近尾聲，東北地區將迎來強降雨、強對流天氣，部分地區將有暴雨或大暴雨，需警惕雷暴大風、冰雹及龍捲風等極端天氣。



據報道，過去三天，華北、黃淮經歷了一次大範圍持續性強降雨天氣過程，北京、河北部分地區遭遇極端強降雨。自昨日（1日）起，華北地區雨勢明顯減弱接近尾聲，北方強降雨重心將轉移至東北地區。今明兩日，吉林中東部、黑龍江東南部成為強降雨中心，局地將有暴雨或大暴雨。此外，與華北暴雨相比，東北此輪降雨強對流天氣更為突出，局地需警惕雷暴大風、冰雹、甚至龍捲風。

8月1日夜間起至8月4日，內蒙古東部、東北地區多陣雨或雷陣雨天氣。其中，內蒙古東北部、吉林、黑龍江等地部分地區將出現大到暴雨，局地大暴雨。上述地區降雨的同時還將伴有短時強降水、雷暴大風、冰雹等強對流天氣。

華北雨勢減弱，北方強降雨重心移至東北，局地或現冰雹雷暴龍捲風。（vcg）

中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，伴隨兩個低渦將從內蒙古東北部移入東北地區，也將激發強降雨和強對流天氣，「東北此輪降水過程具有持續時間長、累計雨量大，吉林中東部、黑龍江東南部一帶累計雨量最大，可能超過300毫米。同時，強對流天氣較為突出，短時雨強較強，預計最大小時雨強可能達40-60毫米。」

中國天氣網提醒上述地區公眾需注意防范雷暴大風和冰雹等強對流天氣，尤其是今明兩天的午後至前半夜，內蒙古東南部、吉林西南部、遼寧西部一帶局地或出現龍捲風。當地相關部門需加強江河流域、水庫等雨情和水情監測。同時，建議公眾關注臨近預報預警信息，盡量避免在強對流發生時段外出，如需外出請注意防雷避雨，注意交通安全。

華北雨勢減弱，北方強降雨重心移至東北，局地或現冰雹雷暴龍捲風。（vcg）

8月2日9時25分，黑龍江省氣象台發布暴雨紅色預警信號：過去3小時內，肇東里木店站已出現91.7毫米降雨，預計降雨仍將持續，還將有20-40毫米的降雨量，累計雨量將達100毫米以上，請注意防範。