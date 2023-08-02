北京暴雨中沖毀、住客曾求救　悉曇酒店：打通下山通道將賓客送離

受颱風「杜蘇芮」影響，京津冀等地近日持續遭遇強降雨的襲擊，其中，房價6000至萬元（人民幣．下同）不等、被稱為「頂奢酒店」的北京悉曇酒店在暴雨中被洪水沖毀，有住客7月31日在網上發帖求救，稱自己的車不知是被淹還是被沖走，酒店沒電沒熱水等。8月1日，悉曇酒店在官方微博回應受損情況，並稱已順利將賓客送離酒店。



酒店回應稱，在暴雨與山洪災害來臨之際，酒店迅速啟動應急響應措施，確保了所有賓客及員工們的安全。同時，在政府的支持下，第一時間打通了下山的通道，順利將在店賓客送離酒店。目前，酒店工作人員悉數平安，除大堂過水和大堂外部分景觀水毀較為嚴重，其他均完好無損，「感謝奮戰在抗災一線的所有員工」。

+ 2

去年4月30日開始試營業的悉曇酒店，位於京西門頭溝潭柘寺附近有千年歷史的陽坡元村內，而7月31日，北京房山、門頭溝等地區因持續降暴雨，爆發山洪。上述住客在網上以「我在北京悉曇酒店，有人來救我嗎？」為題發帖稱：「本人位於北京市門頭溝悉曇酒店，由於北京大暴雨，路已經被山洪沖垮，我的車不知道是被淹還是被沖走，目前酒店裏的情況，沒信號，沒電，沒熱水！想回家。」另據多張網傳圖片顯示，被洪水肆虐過的酒店設施面目全非，雜物、樹木、淤泥佈滿一地，木質棧橋上有墜落的石塊，水皆變成泥黃色，露天無邊泳池變得泥濘不堪等。

+ 2

據悉，悉曇酒店是華北地區唯一的羅萊夏朵聯盟成員，甫開業即被稱之為「京郊頂奢天花板」，房價為6000至萬元人民幣不等，與寶格麗、頤和安縵等奢牌酒店並列京城奢華酒店第一梯隊。據官方介紹，這座依古村而建的酒店，景觀由日本造園大師野村勘治，順景園林設計，耗時8年、斥資8億而成。其佔地面積13000㎡，擁有38間客房和17個庭，一院一風景，一戶一私湯，酒店的茶室、咖啡館、禪修室位於天仙宮遺址內，遺址內尚存五顆百年古樹。