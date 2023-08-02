北京暴雨｜市長殷勇：繼續搜救失聯人員　全力幫助災民重建家園

受颱風「杜蘇芮」影響，北京近日遭受強降雨，此輪強降雨至少造成11人遇難。據內媒《北京日報》報道，北京市委副書記、市長殷勇2日上午赴房山區調度救災安置和災後恢復工作，強調要全力搶修道路等公共基礎設施，繼續盡快搜救轉移失聯和被困人員，妥善安置群眾生活，組織實施好災後恢復重建工作，全力支持幫助受災群眾渡過難關、重建家園。



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殷勇稱，要抓緊摸排災區道路、電力、通信等設施水毀和群眾生活物資保障情況，抓緊制定應急處置措施，加大搶險力量投入，打通山區道路，搶修電力通信設施，做好飲用水安全供給保障，多渠道投送食品等應急物資，盡快搜救轉移失聯和被困人員。

殷勇稱，要持續關注水情和地質災害，加大對大石河、拒馬河等堤壩風險排查，抓緊啟動水利工程修復重建，密切監測評估山區地質災害風險，繼續發布預警信息，嚴防次生災害。要在做好群眾安置的同時，選派專家力量，抓緊對村莊房屋進行安全鑑定評估和修繕，在確保安全的前提下，讓群眾有序返回住所。

殷勇稱，要加大政策項目和資金支持，加快財政救災資金撥付進度。要做好醫療衛生和救治工作，全面排查、密切監測水質情況，開展防疫技術指導，加快災後防疫工作組織實施。要加強宣傳引導，推送災害預警信息和知識，積極回應社會關切。市有關部門和單位要派出專門工作組赴房山、門頭溝等區，建立工作機制，抓好力量統籌，有針對性加大支持力度，盡快恢復災區生產生活秩序。