北京暴雨｜救災期間被急流沖走　房山藍天救援女隊員證實遇難

受颱風杜蘇芮影響，京津冀地區近日持續強降雨，多個民間公益救援機構先後到災區參與救援，但北京房山藍天救援隊今日（2日）傳來噩耗，女隊員王宏春在搶險救災中不幸遇難。



7月30日晚，房山藍天救援隊接到竇店鎮白草窪村一女子求助稱，家中積水深約2米，她與不滿3歲的孩子被困家中。救援隊立即安排包括王宏春在內的隊員前往救援，因途中積水太深無法通行，所有隊員回撤。

7月31日凌晨3時許，王宏春再次隨隊奔赴白草窪村撤離人員，4時許到達班各莊大橋時，發現大橋地基損壞嚴重，通行存在極大安全隱患。王宏春和其他5名隊員配合兩名路政工作人員留守大橋，攔截勸導人員車輛，另外一組隊員徒步繞道3公里山路去往白草窪村撤離民眾。

當日上午9時許，班各莊大橋下的河道突發洪峰，王宏春等6名隊員被洪水圍困。他們和兩名路政工作人員選擇棄車上船的自救方式，穿好救生衣、防護頭盔，乘坐橡皮艇逃生，卻因山洪迅猛、水流湍急，水中漂浮物太多，導致橡皮艇翻船，船上人員均被急流沖走。

接到消息後，原本在白草窪村撤離民眾的6名藍天救援隊員立即趕到現場搜救。3名落水隊員先後被救上岸，另一名落水隊員自救上岸。

由於通訊中斷、道路封鎖，河岸兩邊無法全線靠近，搜救隊員只能分頭在岸邊排查，並利用無人機在空中搜索失蹤隊員。直至8月1日下午3時許，王宏春在河道下游約30公里處被發現，經法醫現場確認，已無生命體徵。

王宏春在搶險救災中不幸遇難。（微博＠北京日報）

41歲的王宏春是北京市房山區瓜市村人，2013年3月加入房山藍天救援隊志願者團隊，是救援隊第一批隊員之一。

王宏春熱心公益事業，經常出錢補貼救援隊。2013年，剛入隊的她曾自費4700元購買一套繩索裝備，用於救援隊的山野救援。在此次北京暴雨搶險救災中，她安頓好6歲的女兒和家人後，自費購買水餃、即食麵等食物送到救援隊。

藍天救援隊表示：「王宏春心系藍天，盡己所能參與公益活動，服務百姓，挽救生命。生命無價，王宏春把自己有限的生命獻給了挽救他人生命的無私行動中，值得我們最崇高的敬意！ 」。