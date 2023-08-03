中國鐵路總公司原總經理盛光祖　承認受賄逾6千萬元法院擇期宣判

原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖，受賄逾6000萬元（人民幣，下同）一案，周四（3日）在陝西省寶雞市中級人民法院一審開庭公開審理，法庭宣布擇期宣判。



盛光祖受賄逾6000萬元人民幣一案，在陝西省寶雞市中級人民法院一審開庭公開審理。（漢華易美視覺科技有限公司）

寶雞市人民檢察院起訴指控，2004年至2022年，盛光祖利用擔任海關總署署長，原鐵道部黨組書記、部長，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理，第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員、財政經濟委員會副主任委員等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務晉升、工作調整等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受財物5666多萬元。

2021年11月，盛光祖利用原擔任中國鐵路總公司黨組書記、總經理的職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位在企業經營方面謀取不正當利益。2015年至2022年，盛光祖通過他人非法收受財物714多萬元。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，盛光祖及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了意見，盛光祖進行了最後陳述並當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

盛光祖是鐵道部最後一任部長。（資料圖片）

公開資料顯示，盛光祖是江蘇南京人，參加工作後長期在鐵路系統工作。在中國鐵路歷史上，盛光祖還被指是承前啟後的人物。2011年2月，時任鐵道部部長的劉志軍因涉嫌嚴重違紀，被免去鐵道部黨組書記和鐵道部部長職務，盛光祖從海關總署署長調任鐵道部部長。盛光祖是鐵道部最後一任部長。兩年後，鐵道部即告撤銷。在新成立的中國鐵路總公司，盛光祖出任首任總經理。

2022年3月25日，中共中央紀委國家監委網站通報，盛光祖涉嫌嚴重違紀違法被查。及至今年2月20日，盛光祖在被查11個月後，終被寶雞市檢察院向寶雞市中級法院提起公訴，他亦成為2023年首個被檢察機關提起公訴的正部級官員。