黑龍江防汛進入非常緊急狀態　多條河流高過保證水位

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，北方降雨重心轉移至東北地區。黑龍江省內多條河流汛情嚴峻，水位超過保證水位，防汛進入非常緊急狀態。



黑龍江省牡丹江市生活區的洪水。（影片截圖）

據內媒報道，位於黑龍江省南部的螞蟻河為松花江支流，周五（4日）早8時水位達到99.63米，超過警戒水位（98.00米）1.63米, 超保證水位（99.00米）0.63米，黑龍江省水文水資源中心亦就此升級發布螞蟻河延壽段洪水紅色預警。

黑龍江省多條河流局部站點水位都超過保證水位，牤牛河四平山站超保證水位(95.30米)0.59米；衝河衝河橋(二）站超保證水位1.24米；螞蟻河一面坡站超保證水位1.18米；螞蟻河尚志站超保證水位1.15米。

據了解，防汛工作會根據水位高低及其對堤防安全的威脅程度，防汛水位劃分為由低到高的三個等級：設防水位、警戒水位、保證水位。保證水位指的是能夠保證堤防及穿堤建築物自身安全運行的上限水位。但當洪水超過保證水位，意味着防汛進入非常緊急狀態。

除此之外，受洪水影響，黑龍江省牡丹江市4日遭8時將防汛應急響應從三級提高到二級。當地亦發布相關通知指，經研判分析，牡丹江市可能出現較大洪水災害。

而就在周四（3日）早9時，牡丹江市防汛應急響應從四級提高到三級。當時的通知表示，鑑於海浪河汛情嚴峻，經水文、水務部門分析預測，預計海浪河將發生30年一遇洪水，牡丹江將發生20年一遇洪水。