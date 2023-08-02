黑龍江佳木斯一小區建方艙醫院？　官方：國家給經費，不建不行啊

過去3年，新冠疫情蔓延全球。為了收治輕症患者，內地多個省市都興建方艙醫院，但疫情過後均被拆除或改建。

然而，昨日（1日）有黑龍江的市民發現，居民區內豎立了建設方艙醫院的公示。官方回應稱，項目已過審批，選址經過各部門論證，目前處於公示階段，正征求居民意見。



公示顯示，建設地點位於黑龍江佳木斯前進區，南臨紅霞路，西臨光華街，用地面積6388平方米，用地性質為「醫療衛生/社會福利用地」，建設單位為佳木斯市住房和地鄉建設局，公示日期2023年8月1日至2023年8月9日。

公示指出，根據《中華人民共和國行政許可法》規定，行政機關對行政許可申請進行審查時，發現行政許可事項直接關係他人重大利益的，應當告知該利害關係人。申請人、利害關係人有權進行陳述和申辯。行政機關應當聽取申請人、利害關係人的意見。

行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關係的，行政機關在作出行政許可決定前，應當告知申請人、利害關係人享有要求聽證的權利；申請人、利害關係人在被告知聽證權利之日起五日內提出聽證申請的，行政機關應當在二十日內組織聽證。

對於要在市內建設方艙醫院一事，佳木斯自然資源和規劃局工作人員表示，名義上是隔離點，但實際用處暫未有公布是作為隔離點使用，項目是由住建局提交，「現在都沒有疫情了上哪隔離去。可能是疫情結束前提交的吧，這項目批下來了，國家給的錢，你就必須要求建這個東西，不建不行啊」。

至於為何將隔離點建在小區內，工作人員則指是政府開會決定，「由住建局、醫療和環保部門等單位論證，目前是在公示階段，正在徵求居民意見」。

網民睇法：

真服了，五體服地的服



它們還樂於其中不能自拔



錢真是白來的 不心疼



政府的錢都沒人監管嗎 ？



不建就不能從中撈錢了，那哪兒行啊？ ！



不把這方艙建了 錢咋進當官的腰包啊



笑話還在延續。錢多的無處可去。



錢就是這麼浪費嗎？



做成紀念館，讓人們記住這段荒唐



你們這是什麼新時代？



卡夫卡式的荒誕永遠在上演

