北上購物好去處　華南首間Costco落戶深圳龍華　料今年4季度開業

美國連鎖超市Costco（開市客），預計今年第四季度在深圳龍華開設華南地區首店。據了解，深圳的Costco樓高4層，附近還配套有國際酒店、精品餐飲等。



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深圳Costco選址龍華區新區大道與人民路交叉口西北側，是集國際酒店、精品餐飲、國際品質生活與服務配套於一體的國際生活休閒商業區，該項目由星河控股集團及Costco共同打造。

近日，有網民在社交平台透露，深圳Costco現已封頂落成，樓高4層，1層是賣場、2至4層是停車場，可最多容納900多輛私家車停放。

成立於美國西雅圖的Costco，是全球第三大零售型、會員制倉儲式連鎖超市，以售賣低價精簡商品為主，採用線上線下會員卡方式交易。據了解，會員可享受全額退款保証（個別商品除外），一張會員卡還可一次惠及2位同行非會員，免費享受聽力測試及驗眼服務。

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自2019年起，Costco開始深耕內地市場，並先後在上海開設2間門市，蘇州、寧波各1間，杭州的內地第5間門市亦即將於8月26日開業，位於深圳的內地第6間、華南地區首間亦即將於今年第四季度開業。

據內媒此前報道，2019年8月27日，內地首間Costco在上海閔行區開業時，停車場開業前一晚就被擠爆，開業10分鐘限流、20分鐘商場內外擠到交通癱瘓，結賬排隊3小時的奇幻場景第一次在中國超市界發生。

2021年12月8日，內地第二間Costco在江蘇蘇州開業，開店首日銷售額達到1000萬元人民幣，創下中國賣場開店首日銷售記錄，日均來客數19980人。在之前其會員卡開辦首日，會員辦理就超萬人，破了其首日辦卡人數的全球紀錄。