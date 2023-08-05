雲南大媽組團水上拍照　踩翻浮板齊變落湯雞　網民：原諒我笑出聲

近日，一段內地大媽組團在水上拍照，結果踩翻浮板，集體變成「落湯雞」的影片瘋傳。據了解，事發於雲南玉溪新平縣某莊園內，幸好水位並不深，大媽們均已安全上岸。



影片顯示，一位大媽舉著手機喊道「我已經開始了，快點上來，上來」，另外三位大媽陸續扶著欄杆走上並未固定的浮板，此時，有人指揮大媽們「跳、跳」，三位大媽應聲而做，詎料下一秒就浮板側翻，三人集體落水，「哎呦！完蛋了！救命啊！」

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由於過程實在滑稽，影片在網上瘋傳，大多網民沒有報以同情，反而紛紛調侃起來。

網民點睇：

自作孽

大媽們低估了自己的重量

是重心太偏了

原諒我不厚道的笑出聲來了

別慌，繼續拍。下一集：出水



7月27日晚，影片發布者透露，影片攝於幾天前雲南玉溪新平縣的某莊園內，當時幾位大媽去莊園的人工湖上拍照，詎料浮板側翻紛紛落水，但落水的地方水位不深，她們沒有受傷，很快就上岸了。該發布者又稱，湖邊有指示牌提醒遊客注意安全，小心落水。

28日，莊園一位工作人員表示，幾位大媽來自昆明，是某協會的成員，當天到莊園參觀，在拍照時不小心落水，「人沒有任何事，只是衣服濕了」。他又透露，為了安全起見，目前涉事水上通道已關閉。