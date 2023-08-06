7月全國新冠重症病例數量波動下降　專家：下波流行或出現在11月

據《澎湃新聞》報道，中國疾控預防控制中心8月3日公布了7月全國新型冠狀病毒感染疫情情況，全國發熱門診診療量以及新冠重症病例數都呈現出波動下降趨勢。專家預測，下一波新冠流行或出現在11月左右。



具體來看，相比6月份，7月份全國報告的新增新冠重症病例以及死亡病例分別環比減少1513例，174例。目前在中國流行的新冠變異株，仍是XBB系列變異株。

以上海市情況為例，7月以來，華山醫院感染科病房內收治的新冠感染重症患者比例約為5%，主要為首陽、高齡、有基礎疾病以及未接種新冠疫苗的人群。在就診患者中，很少出現短期內重複感染或三陽、四陽的狀況。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇表示，目前新冠感染處於相對平穩或低谷階段，此前有病例在三個月後再次感染，但大多數患者都為輕症。他預估，按照免疫力周期推測，下一波新冠流行可能出現在11月左右。

復旦大學附屬華山醫院感染科副主任王新宇。（新聞坊）

為深入做好今年秋冬新冠疫情應對準備，7月31日，國務院聯防聯控機製印發最新疫苗接種方案，明確對老年人等重點人群優先推薦接種含XBB變異株抗原成分的疫苗。該疫苗為今年6月8日國家批准緊急使用的成都威斯克重組三價新冠病毒（XBB+BA.5+Delta變異株）三聚體蛋白疫苗。在醫保定價確定後，將在各地投入使用。