吹冷氣患心肌炎住進ICU　36歲男險被奪命　網民猜：新冠後遺症？

炎炎夏日，使用空調已是再普通不過的日常。然而，近日江蘇一名36歲男子因吹冷氣住進ICU並確診為心肌炎，經過5日ECMO治療才脫離危險。



據報道，江蘇36歲的宋先生在家吹冷氣著涼，本以為只是普通感冒，然而卻逐漸出現胸悶無力、四肢癱軟的症狀，最後暈倒，被家人送往醫院。由於心律失常頻發，宋先生被轉院治療，經過5日ECMO治療後才脫離危險，最終確診為爆發性心肌炎。

據常州市第一人民醫院心血管內科主治醫師錢四輩解釋，此種疾病起因隱蔽，爆發迅速，患者會出現頑固性休克和致命的心律失常，致死率較高。

據了解，近半年來，該醫院接診的由感冒引起的暴發性心肌炎患者已有好幾例。醫生提醒，民眾應養成良好的生活習慣，減少熬夜，增強體質，空調溫度不要調太低。如出現發熱、咳嗽、腹瀉等症狀，尤其伴有胸悶、胸痛等症狀時務必重視，並及早就醫。

然而，有觀點認為該男子突發心肌炎為新冠肺炎後遺症，並非僅因吹冷氣致病，引發網民討論：

長新冠后遺症。很正常



明明就是新冠引起心肌炎



都沒人懷疑是疫苗的問題嗎？國外研究說了是生化武器！



三伏天是養生好機會，盡量不要受涼，會傷到心臟​



也有專家提醒，夏天需要小心「空調病」，長時間吹空調後會感到頭痛、頸部疼痛、肩膀疼痛、膝蓋疼痛，這些都是常見的「空調病」症狀。還有可能出現消化系統問題，如腹瀉等。建議調節空調的溫度，白天保持在26℃-28℃比較合適，夜間則盡量不要整晚開啟。可以用生薑、花椒煮水，泡腳或者泡腿，這樣也能起到散寒的作用。