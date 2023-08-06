韓國接連發生無差別襲擊案致多人傷亡　中國駐韓使館發布安全提醒

近日，韓國發生多宗隨機傷人事件，網絡出現多篇「殺人預告」，引發民眾恐慌。8月5日，中國駐韓國大使館發文，提醒在韓中國公民注意加強安全防範。



綜合此前報道，韓國盆唐AK廣場（AK플라자분당）8月3日發生持刀隨機襲擊事件，共造成1人死亡，13人受傷，其中4人重傷。一名60歲的女傷者遭疑兇駕駛汽車撞倒，陷入腦死亡狀態，延至6日凌晨不治。另外3名重傷者仍然留意。韓國警方4日披露疑犯身份，指對方患有類分裂型人格（SPD）等精神問題。

韓國接連發生無差別持刀襲擊事件後，網絡上湧現多篇「殺人預告」，揚言在不同地方行兇，令當地市民不安。許多民眾擔心自身安全，紛紛取消活動返家或待在家裡。當地警方大舉調查後，截至5日晚上，升至30人被捕。

8月5日，中國駐韓國大使館發文，提醒在韓中國公民注意加強安全防範。文章稱，近期，韓國發生數起無差別行兇案件，致多人傷亡，網絡還出現多篇隨機殺人預告貼。 對此，韓國警方已啟動特別治安行動，加大警力部署予以強力應對。

中國駐韓國大使館提醒廣大在韓中國公民：密切關注周邊安全形勢，提高自我安全防範意識，了解掌握應急處置和逃生技巧，近期謹慎前往人流密集場所。 外出時如遇突發狀況，切勿圍觀，及時避險，或撥打求助電話。