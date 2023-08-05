韓國無差別襲擊陰霾籠罩　民眾周五晚不夜蒲提早返歸

韓聯社報道，韓國近日隨機砍人案和恐嚇頻傳，目前已知共造成至少一死、20幾人輕重傷，引起民眾恐慌。許多民眾擔心自身安全，紛紛決定取消周五晚上的活動提前返家，選擇自行駕車和搭計程車（的士），避免搭乘大眾運輸工具。



網路流傳的殺人預告所提及首爾梨花女子大學站前的街道4日傍晚6時30分很安靜。一名23歲梨花女子大學學生表示，本來計劃晚上和朋友一起吃烤肉，但因害怕選擇取消活動提早回家。另一名27歲上班族也因憂心安全取消週五晚上活動。

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韓國首爾江南區的地鐵站漢堤站也成為殺人預告目標。附近著名升學補習班為此提前一小時結束晚自習，但還是有學生提前回家。

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民眾也避免搭乘大眾運輸工具，選擇開車或搭計程車回家。住在盆唐但在首爾上班的38歲朴姓男子說：「由於周五交通壅塞，我一般都會選擇搭大眾運輸工具返家，但書峴站3日發生隨機砍人案，加上其他車站也出現殺人預告，決定不搭大眾運輸工具。」

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