河南百億水災重建項目被爆虛報開工等弊端　官媒：誰如此膽大妄為

河南2021年的暴雨水災造成近400人死亡及失蹤。河南省審計廳近日公布兩年來災後重建資金的運用情況，揭露近百億元（人民幣，下同）災後重建資金的運用存在問題，包括存在截留資金、虛報開工等問題，更有多達242個重建項目存在質量問題。有官媒痛批「誰如此膽大妄為」。



河南2021年暴雨水災情況：

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2021年7月17日至23日，河南省遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪澇災害，特別是7月20日鄭州遭受重大人員傷亡和財產損失。災害共造成河南省150個縣（市、區）1478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市380人；直接經濟損失1200億元，其中鄭州409億元。

河南省審計廳的報告披露，兩年來近百億元災後重建資金的運用存在問題。其中，242個項目存在工程質量問題，涉及73個縣區，投資額33.46億元；24個項目未經驗收就交付使用，涉及投資完成額5.63億元；22個項目虛報開工和完工情況，涉及金額12.83億元。

另有24個項目進度延宕，但已撥款31億2700萬元；若干縣市未受災項目也來申請重建款計3億7500萬元；4個縣市多報15個項目計4億3200萬元；9個縣市和1個省屬企業運用4億500萬重建款的方式不合規定。

此外，衛輝市等2個縣融資平台截留災後恢復重建資金達3091萬元。

報告引發網友關注和熱議。官媒光明網的評論質疑：國家和政府劃撥的專項資金，為甚麼沒有用到老百姓身上？又是誰如此膽大妄為？監管核查又在哪裡？重建家園的災後重建資金出現問題，損失的是國家，痛心的是百姓，容不得一分一毫的差池。在災後重建資金上動手腳，更是於黨紀國法民生所不容。國家的錢，老百姓的錢，必須明明白白，必須一查到底。