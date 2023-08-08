內地醫療反腐｜多場大型會議延期　至少155位醫院院長書記被查

內地醫療反腐風暴來襲，多家醫藥企業成為反腐「風暴眼」，A股醫藥板塊集體受挫，多場大型學術會議延期舉辦，至少155位醫院院長書記被查。



自7月28日中國醫藥領域腐敗問題集中整治工作視頻會議召開，一場針對醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的反腐風暴拉開序幕。此次反腐集中整治醫藥領域生產、供應銷售、使用、報銷等重點環節。

多場大型學術會議論壇延期舉辦

據《財聯社》7日報道，據不完全統計，8月以來至少有10場原將舉辦的醫藥行業學術會議、論壇等宣布延期。部分學習班、培訓班也在宣布延期舉辦。多位業內人士指，目前醫藥代表群體人心惶惶。有醫藥代表指，所在的一堆報銷群、項目群等半日時間全被解散。

醫療反腐來襲，多場大型學術會議論壇延期舉辦。（鳳凰網）

醫藥、生技股票普遍下跌 A股醫藥板塊集體受挫

據8月7日開盤數據，仿製藥指數、創新藥指數、疫苗指數、醫療器械精選指數、血液製品指數、生物科技指數、中藥精選指數等多個板塊全部下跌，其中仿製藥指數4.27%領跌。國藥控股(1099)下跌15.2%；中國中藥(570)下跌12.1%；信達生物(1801)下跌11.4%。

其中，滬港深三地的醫藥板塊集體下跌。深交所創業板方面，聚焦兒童藥和慢病藥領域的創新藥企一品紅（300723.SZ）收跌16.54%，領跌創業板；緊隨其後的是OK鏡龍頭歐普康視（300595.SZ），跌幅達到11.92%。醫療器械巨頭邁瑞醫療（300760.SZ）跌幅也達到6.04%，總市值一日之內蒸發超過200億元。

wind概念板塊8月7日表現。（澎湃新聞）

作為生物科技企業的聚集地，科創板的跌幅榜前列席位也基本被醫藥企業和醫療器械企業占據，盟科藥業-U（688373.SH）、悅康藥業（688658.SH）、歐林生物（688319.SH）等個股的跌幅均超過10%，跌幅榜TOP20中有17家上市公司的主營業務與生物科技相關。

至少155位醫院院長書記被查

據官媒《人民日報》健康客戶端報道，今年截至7月26日，內地已有至少155位醫院院長、書記被查，數量超去年全年的2倍。

內地醫療反腐以來，已有至少155位醫院院長、書記被查，數量超去年全年的2倍。（視覺中國）

另據內媒《界面新聞》報道，國家審計署近日發布一份《廣東省藥品耗材專項審計調查報告》（以下簡稱《報告》）顯示，自2023年5月底至7月，國家審計署派出審計組，對廣東省（不含深圳市）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查。

《報告》披露，自2021年至2023年5月，廣東省藥品生產總值前50家企業營業總收入1511.83億元、總成本707.61億元、總銷售費用446.17億元，共投入技術開發費用29.5億元，僅為銷售費用的6.61%，售費用中涉及「推廣」「諮詢」「服務」等內容的第三方服務費用289.06億元，佔銷售費用的64.79%。

20餘家藥企回應：醫藥反腐利於行業健康發展

內地醫療反腐以來，多家藥企成為審核關注重點。（視覺中國）

上交所指出，醫療企業銷售費用佔營業收入比例往往較高，銷售推廣費往往存在名目複雜、類別多樣、可能用於隱性支出等問題，一直是審核關注的重點。

周一（7日），重藥控股（000950）、北陸藥業（300016）、馬應龍（600993）、華熙生物（688363）、賽科希德（688338）等20餘家藥企就反腐回應，多數企業強調，公司一直合規經營，反腐對公司影響較小。亦有藥企指出，醫療反腐是行業回歸正常秩序的必經過程，有利於行業的長期發展。