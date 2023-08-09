富力樓盤疑虛假宣傳　苦主申司法覆核：絕不鼓勵港人到大灣區置業

內地知名地產商「廣州富力地產」涉嫌虛假宣傳，將原本不可住人的辦公室，宣傳成可以住人的公寓，誤導買家可以「商住兩用」。

買家認為富力地產及美聯物業的樓盤廣告有訛騙之嫌，又指證監會行為失當，未有履行其監察上市公司的責任，導致買家受損。

一眾苦主今日（9日）入稟高等法院，就證監會監管不力一事申請司法覆核，要求法庭頒令證監會主席失職，及向買家作出賠償。



申請人在其自撰的入稟狀透露，涉案的物業富力優派廣場由富力地產開發，美聯集團代理。證監會容許前述兩間公司在香港各媒體刊登賣樓廣告，以不實廣告引導買家該樓宇可商住兩用。

申請人認為證監會有權力和責任監察上市公司行為，對香港上市公司的買賣亦有完善監察制度。申請人又稱自己相信香港是一個法治的社會，在沒有疑慮及引誘下才購買。

富力優派廣場位於珠海保稅區，但根據《中華人民共和國海關保稅港區管理暫行辦法》規定，保稅區實施封閉式管理，除安全保衛人員外，區內不得居住人員。同時，發展商在報章雜誌、展銷會上以「公寓」為名宣傳，正式合約上卻註明「該商品房的規劃用途為辦公」。

買家們發現珠海保稅區不可住人後，曾向內地政府、香港有關部門反映及尋求協助，但兩地政府都「當我哋喺波咁踢，由我哋自生自滅。我哋有手有腳、行得走得，有咩事都會識得舉牌，但阿婆阿伯去大灣區退休，出咗咩事你叫佢哋點算，咪又喺由佢哋自生自滅囉」。

有買家表示，上屆及現屆政府唱好大灣區，但她作為受害者，「絕對唔會鼓勵香港人係大灣區置業，再唔好講去養老、去退休」。

買家代表梁小姐稱，本次事件涉及富力地產和美聯物業等兩間上市公司，證監會是有權力及責任監測上市公司的行為，卻任由前述公司在香港登出含虛假內容的廣告。

她介紹，富力優派廣場B、C、D、E共售出1200個單位，估計涉及金額約20億港元，但至今未能集合所有苦主，「較早前喺旺角舉橫額時，不時都有業主上前諮詢，知道問題後先加入苦主群組」。

梁小姐指，買家們已寫信到各個政府部門申訴，並透露地監局已結案並給予回覆，後續會徵詢法律意見，並考慮是否對其他部門申請司法覆核。