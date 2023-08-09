購珠海物業後始知非住宅　買家稱廣告誤導　認為證監會不力求覆核

買家聲稱購入由中國著名地產商富力集團開發，位於珠海橫琴的項目富力優派廣場時，以為是住宅，買後才知是商用寫字樓，認為在港的樓盤廣告有訛騙之嫌，又指證監會行為失當，未有履行其監察上市公司的責任，導致買家受影響，因而入稟高等法院，要求法庭覆核證監會，並要求法庭頒令證監會主席失職，及向買家作出賠償



申請人姓盧，自稱是一名香港居民及富力優派廣場的買家。建議答辯人為證監會主席雷添良，美聯集團有限公司執行董事兼主席黃建業、廣州富力地產股份有限公司董事李思廉則被列為有利害關係方。

申請人在其自撰的入稟狀透露，涉案的物業富力優派廣場，由中國著名地產商富力地產開發，美聯集團代理，位於珠海橫琴。

他指證監會容許富力地產及美聯物業在香港各媒體刊登賣樓廣告，指廣告內容引誘他盲目投資，他因相信涉案廣告內容與事實相符，又相信該些廣告是證監會和政府所容許刊登，作出購買涉案項目的決定，後來才發現該項目不可居住。

他認為證監會有權力和責任監察上市公司行為，對香港上市公司的買賣亦有完善監察制度。又相信香港是一個法治的社會，在沒有疑慮及引誘下才購買。

案件編號：HCAL 1373/ 2023