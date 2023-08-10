涉貪腐案被查半年　華興資本董事長包凡據報繼續延長留置

華興資本控股董事長包凡2月遭官方帶走調查，至今已半年。據知情人士透露，他繼續被延長留置。周三（9日）晚，華興資本發布公告指，包凡目前繼續配合當局的調查。



知情人士向內媒財新網透露，包凡此前的留置期限本來是到8月6號左右，最近再延長，但具體延長多久就沒有明確消息。而華興資本公告顯示，董事會重申，集團目前的業務及運營維持正常。

包凡是中國投資圈知名人物，其2005年創立華興資本，並參與多個大型網路企業融資案，包括網約車平台滴滴出行和快的打車、餐飲平台美團和大眾點評等，在業內有「併購之王」、「人脈王」之稱。

包凡（左）疑藉由向叢林（右）提供華興資本的職務，換取貸款審核的通過。（搜狐）

今年2月，包凡突然失聯，隨後華興資本2月26日證實其正配合官方調查。近年來，內地持續大力金融反腐，而包凡可能涉及前公司總裁叢林貪腐案，後者2022年9月上旬被有關部門帶走。

據了解，叢林曾在中國工商銀行任職30年，後期擔任工銀國際控股一把手時，與華興多有合作，曾保薦華興資本2018年港股IPO。之後，叢林更獲邀加入華興。《華爾街日報》指出，在工銀體系期間，叢林疑與華興資本「交換條件」，以協助華興資本安排貸款。