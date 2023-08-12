廣州唯一！琶洲港澳客運碼頭今日起開通辦理快捷通道資訊採集

8月12日起，琶洲港澳客運碼頭出入境邊防檢查快捷通道資訊採集備案點正式啟用。符合條件的旅客經過資訊採集即可使用快捷通道通關，一地備案，全國口岸通用。值得注意的是，這是廣州唯一開通辦理快捷通道資訊採集的出入境口岸。



根據國家移民管理局今年發布的《關於進一步調整最佳化若幹出入境管理政策措施的公告》，除了持用中國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國公民外，持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人均可經快捷通道通關。

符合以上條件未採集生物資訊的旅客，可在琶洲港澳客運碼頭資訊採集備案點採集資訊。

8月12日，琶洲港澳客運碼頭啟用快捷通道資訊採集備案點。（羊城晚報）

洲頭嘴出入境邊防檢查站相關負責人介紹，為充分滿足旅客差異化需求，採集備案點實行現場採集和預約採集兩種工作模式。

現場採集，即旅客可在琶洲港澳客運碼頭出入境時向移民管理警察提出申請，現場完成採集備案；預約採集，即旅客可通過12367服務平台預約到現場進行採集備案。預約採集時間為每天9時至11時30分，14時30分至17時，旅客可攜本人有效出入境證件在約定時間到現場採集備案。