網傳廣州12歲女Coser遭眾人起哄猥褻　警方：未成年人鬧著玩

近日，一段廣州動漫展現場影片引發網民討論，其中一名年僅12歲的女生疑似遭多人猥褻。據悉，當地警方已介入此事，表示涉事者均為未成年人，尚未發現存在猥褻的情況，「監控和影片顯示主要是鬧著玩，有些動作確實做得過了。不過目前我們還在調查中，暫時還沒有一個結果。」



網傳影片顯示，該動漫展在廣州市動漫星城商場舉行，不少打扮成動漫或遊戲角色的人群將幾名年齡較小的女生圍住。其中，在一名粉色頭髮女生的指揮下，一名扮演成遊戲角色的女生模仿動漫動作跪在地面，脖子帶的項圈拴住鐵鏈被攝影師牽住，旁邊圍觀的人群舉起手機、相機進行拍照起哄。

這名女生除了被拴鏈子外，還在起哄聲中與一名短髮年輕人親密擁抱做出輕吻動作拍照。除該女生外，還有其餘4名男女在人群和相機前做出出格的不雅動作。過程中，圍觀人群未有人提出制止，相反一名疑似小學生的圍觀者因拍到一手的不雅畫面而大聲歡呼，還被圍觀人群追捧稱作「大哥」。

事件發生後，針對事件的討論和反對聲音主要來自bilibili影視平台。不少二次元文化愛好者表示，相關事件暴露出的問題必需要進行干預和阻止，如果涉嫌猥褻等違法更是要受到懲罰才能防止出現下次。

有「二次元」愛好者表示，上述行為只會讓外界更加誤解二次元文化，讓社會與家長對動漫和漫展產生牴觸心理，希望相關作惡的人可以得到嚴懲。事件在二次元圈子傳開後，不少人進行報警，同時聲討涉事人員。

其後，涉事的粉色頭髮女生進行公開道歉，她表示自己是在攝影師的起哄下「玩嗨了」，沒有註意到尺度問題。事件傳播後，自己認識到了錯誤，也毀了自己所扮演動漫角色的形象。

據粉色頭髮女生最新發布的消息顯示，她和被鐵鍊拴的女孩及其家長，已在派出所取得聯繫，目前取得了對方的刑事案件諒解書。

雖然bilibili等平台已將現場影片刪除，但仍有不少網民在網絡尋求事件的影片資源。而截至目前，廣州當地警方並未對事件發布調查結果通報。

網民睇法▼



這和聚眾淫亂有什麼區別嗎？



這就是家長不願意孩子去漫展的原因，覺得都是他們都是不正經的人，會把自己的孩子教壞。



現在漫展真的會有穿的特別暴露的（已經不是cos的程度



這是不良文化入侵的結果，孩子們就在不辨是非的年齡裡這樣被腐蝕了！



日本的糟粕文化，該管管了



「鬧著玩」？這個回答的人覺得到什麼程度才不叫鬧著玩？



現在日漫太多色情外衣的角色了，滿滿性暗示，不，赤裸裸的明示。

