周杰倫夫婦低調捐300萬助內地救災　網民：不愧是一輩子的偶像

受颱風「杜蘇芮」影響，內地華北、東北地區遭受嚴重洪災，導致多人死亡，不少明星藝人都捐出善款。中華慈善總會網站發布通報指，周杰倫、昆凌夫婦周三（9日）捐款300萬元人民幣，助力抗洪救災。不少網民都大讚周杰倫行事低調。



周杰倫、昆凌夫婦捐款300萬元人民幣，助力抗洪救災。（微博）

通報指，周杰倫、昆凌捐贈的300元人民幣，將用於採購物資與救援設備，安置受災群眾。「周杰倫、昆凌夫婦低調行善，希望為災區略盡綿薄之力。」

通報還稱，周杰倫在慈善之旅從未缺席，包括2008年援助汶川地震災區，2010年支援西南抗旱、玉樹抗震、舟曲抗災，2013年援助雅安抗震，2014年支援魯朗抗震。2020年夫婦共同助力湖北武漢抗疫，2021年又支援河南抗擊救災。

今次捐款是由中華慈善總會發布，周杰倫本人並未刻意釋出消息，因此不少網民都大讚他的低調：

「低調捐款關心災情但總是被無端造謠的愛心倫。」

「杰倫一向低調做慈善，不愧是我們一輩子的偶像。」

「每當這種關鍵時刻，他都會出現，怎能讓人不愛。」

「音樂不止，善行不輟，生生不息。低調做好事從不缺席。」

「周杰倫做公益，都是官方公布才得知。人帥又有愛心，這樣的優質偶像誰不愛。」

