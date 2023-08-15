小米公開新一代折疊機　雷軍年度演講：將投千億研發技術以AI賦能

8月14日晚，小米新品發佈會在北京國家會議中心舉行，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在年度演講中表示，預計今年小米研發投入將超過200億元（人民幣，下同），小米將下定決心深耕底層技術，長期持續投入，預期未來五年將至少投入1000億元以上研發費用，同時軟硬件深度融合，並以AI全面賦能。



本次發佈會，小米公布新一代旗艦折疊手機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版手機等多款新產品。同時，全新仿生四足機器人CyberDog2也在發佈會上驚喜登場。

小米在7年前開始佈局AI，視覺AI團隊至今已經歷6次擴展，規模超過3000人。小米建立的視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力，全面賦能了由手機至AIoT、自動駕駛、智慧製造、機器人等多個業務。

今年4月，小米正式組建大模型團隊，並主力向「輕量化」、「本地部署」兩方面突破，考慮優先在手機上實現端側跑通，讓每位用戶都能更好在手機上使用大模型。小米智慧助手「小愛同學」已升級至大模型版本，媲美60億參數的運算能力，目前已開放邀請測試。

另外，雷軍在發佈會上分享多項新產品，其中新一代旗艦摺疊手機小米MIX Fold 3應用了「小米龍骨轉軸」，具備超平整轉軸浮板，UTG超薄柔性玻璃，令螢幕折痕位置更為平整，可完成50萬次接疊；同時搭載第二代驍龍8領先版晶片以及Leica光學新一代Summicron鏡頭。

Redmi聯合 MediaTek提前兩年規劃出的天璣9200+ 旗艦芯，獨顯晶片X7，加上狂暴引擎2.0，為安卓手機綜合性能跑分第一名；而螢幕亦升級第二代 1.5K直屏。雷軍形容Redmi擁有極致性價比。

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小米繼續推動機器人行業發展，推出兩款新科技產品。CyberDog2 定價12999元，CyberGear微電機定價則低至499元。另外，小米亦於發佈會上推出Xiaomi Pad 6 MAX、小米手環8 Pro、智能觸控鍵盤等，各項新產品將於14日至16日陸續發售。

雷軍在年度演講中分享了他經歷的幾次關鍵成長，包括就讀武漢大學的往事、創業之旅和最近3年的小米高端探索。

雷軍提到，做高端是小米發展的必由之路，也是小米的生死之戰，相信只有通過高端產品，小米才能在技術上取得突破，「高端化的戰役，任何微小的一點點的成功都來之不易，背後都需要認知的改變和認知的突破。所以只有認知的突破才會有真正的成長，這就是我近10年來最大的收穫。」