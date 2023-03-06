兩會｜小米創始人雷軍提三項建議　聚焦機器人製造與汽車業發展

《每日經濟新聞》報道，第十四屆全國人大一次會議開幕前夕，全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍就向大會提交了《關於推動仿生人形機器人快速發展的建議》、《關於構建完善汽車數據安全管理體系的建議》和《關於大力發展汽車文化，助力從汽車大國走向汽車強國的建議》，聚焦機器人製造與汽車業發展。



報道稱，此次雷軍的三份建議主要聚焦於機器人製造業與汽車行業，建言扶植科創產業鏈，攻關仿生人形機器人核心技術，同時在新能源汽車行業大熱的當下，呼籲構建完善汽車行業數據安全管理體系，發展汽車文化，提升汽車工業軟實力。

小米集團創始人雷軍。（資料圖片）

雷軍表示，近年來，小米集團在自研芯片、AI、影像、智能製造等領域均有發力，並積極布局仿生機器人。他認為，仿生人形機器人是剛柔耦合的複雜動力學系統，與自動駕駛等新興技術領域緊密關聯，其發展突破將成為社會經濟發展和國際科技競爭的戰略制高點。

雷軍建議，要鼓勵扶持相關科創產業鏈參與各方，推進仿生人形機器人產業規劃布局，完善配套政策和措施，並指導行業製定數據安全管理政策制度和標準規範，以此促進創新資源要素高效配置，全面推進仿生人形機器人產業高質量發展。國家應當支持整機企業牽頭創建國家創新聯合體，形成「點面結合」的長期持續創新機制，加強核心技術聯合攻關。

（圖 / VCG）

在關於汽車業的建議中，雷軍認為，目前國家已發布若干汽車相關的數據安全推薦性國家標準，規範網約車服務及汽車數據採集等部分場景要求，但尚無法覆蓋全業務領域。

由此，雷軍建議，由主管部門牽頭，定義汽車數據分類分級規則，加快制定圍繞汽車生命周期和數據生命周期兩條主線的數據安全標準，指導產業發展。同時，建立智能網聯汽車數據安全認證制度、數據安全評級及公示制度，提升行業透明度和可信度。在保障數據安全的前提下，構建汽車數據共享機制及平台，讓各車企間的數據實現流通，破除「數據孤島」，將數據轉化為社會生產力。

（圖 / VCG）

同時，雷軍表示，汽車工業是硬基礎，汽車文化是軟實力。他建議，應大力發展汽車文化，擴大影響範圍及群眾基礎，引導營造更加豐富的汽車文化場景，如可在有條件的高速路段適度放開限速，讓汽車文化愛好者體驗技術帶來的全新體驗。同時，與文旅產業發展結合，積極推動賽車運動、露營營地、公路旅行等文化場景的開發建設。