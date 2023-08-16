中駐美使館回應賴清德台獨言論：將採取堅決有力措施捍衛國家主權

針對台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德接受彭博社專訪的相關言論，中國駐美國使館發言人15日指出，賴清德為謀取政治私利，大肆鼓譟「台獨」分裂謬論，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，又指中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。



中國駐美國使館發言人稱，賴清德所謂「維持台海現狀」實質是搞「和平分裂」「一中一台」，所謂「與民主國家並肩同行」實質是攀附外部勢力為其謀「獨」撐腰。

發言人稱，當前台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，是美方一些人執意推進「以台制華」。「台獨」沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖都注定以失敗告終。

關於賴清德此次過境訪美，發言人稱，中國對美國不顧中方嚴正交涉，執意安排賴「過境」表示強烈不滿，予以強烈譴責。中國敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

賴清德7月27日在台總統府內接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問。針對台獨問題，曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德表示，「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立」。

賴清德在訪問中又稱，「個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」。