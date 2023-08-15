賴清德：國際紅線就是台灣紅線　也是我的紅線

台灣副總統賴清德近期接受西媒專訪，指台海緊張根源在北京，台灣安全是全世界的問題，「國際紅線就是台灣的紅線，也是他的紅線」。台海一旦情勢危急，他相信美國等全球民主國家知道如何因應。



賴清德7月27日在台總統府內接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問，這是他4月獲民進黨提名角逐總統以來首次接受外媒專訪。訪談影片於台灣時間15日清晨首播，時值賴清德從美國紐約過境，飛抵友邦巴拉圭訪問。

競選總統的賴清德在專訪中表明，他了解台海議題本質嚴肅且複雜，希望世界知道他是一位「理性、穩健的領導人」。

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針對台獨問題，曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德表示，「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立」。

「個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」，賴清德說道。

專訪中另提及北京對台軍事壓力倍增，賴清德答稱，台海緊張問題不在台灣，而是中國愈來愈強勢，試圖併吞台灣，且欲改變基於規則的國際秩序。賴清德表示，在此情況下，必須表明台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定符合國際利益，「國際的紅線將會是台灣的紅線，也會是我的紅線」，同時他相信世上所有民主國家，包括美國，都知道訪問者所提情況一旦發生要如何反應，也相信美國會持續支持台灣「繼續往民主這條路上走」。