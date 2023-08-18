中國反壟斷監管否決英特爾收購高塔　敏感科技成中美主戰場

英特爾收購以色列晶片製造商高塔半導體案，因中國反壟斷監管機構不同意而破局，此事恐令與中國有深厚聯繫的美國公司更加不安；對此中國專家說牽涉中國業務當然需中國官方批准。



英特爾早於16日對外宣布，已與以色列晶片製造商高塔半導體（Tower）「雙方同意」終止原定的收購計劃。西媒緊接於17日報道，指稱該項收購交易失敗，肇因中國官方反壟斷監管機構祭出否決，體現中美商業關係持續緊張狀態。

報道指稱，英特爾未能完成收購高塔半導體的交易可能會令那些在中國有深厚聯繫的美國公司更加不安，由於中美兩國關係緊張，美國公司在中國開展業務將愈形困難。

對英特爾來說，中國是業務主要市場之一，2022年英特爾在中國的員工人數超過1.2萬，營收逾170億美元，約占其全球總收入的27%。而高塔半導體成立於1993年，在上海設有辦事處，與台積電等巨頭相比，規模要小得多。

英特爾的晶片製造業務與美國相關業務發展類同：在1990年，其半導體產能佔全球39%；今天，其產能只佔全球12%。（視覺中國）

這項收購計劃在2022年2月宣布，已經通過了美國和歐洲的反壟斷審查，但該案在中國的反壟斷審查遭到長時間的拖延，中國的反壟斷機構對在中國有一定收入的公司的合併進行審查。

對此，內媒環球時報18日引述內地通訊行業專家項立剛說法，稱高塔半導體一些業務在中國進行，相關併購案需要中國監管部門批准，如果併購行為會導致壟斷，衝擊中國產業，中國官方不批准是正常的。

此前，杜邦公司2022年也曾放棄以52億美元收購電子材料製造商羅傑斯公司的交易，原因也同樣是未能獲得中國監管機構的批准。西媒評論指稱，這顯示敏感科技技術是中美經濟關係緊張的主戰場。