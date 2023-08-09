台積電與英飛凌等聯手　到德國德累斯頓設半導體製造廠

全球晶圓代工巨頭台積電已同意投入35億歐元（約51億新元）到德國東部設廠，目標在2027年投產。這將是台積電在歐洲國家設立的第一家晶圓廠。



綜合彭博社、路透社和中央社報道，台積電星期二（8月8日）召開董事會，核定四大重要議案，其中一項議案就是同意與羅伯特博世（Bosch）、英飛凌（Infineon ）和恩智浦（NXP）共同投資位於德國德累斯頓（Dresden）的歐洲半導體製造公司（ESMC），設立12寸晶圓廠，提供先進半導體製造服務。

台積電表示，台積電將持有這座晶圓廠70%的股份，羅伯特博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股份。工廠計劃在2024年下半年開始興建，2027年投入生產，支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求，預計將創造約2000個高科技專業工作機會。

台積電指出，透過股權注資、借債，以及在歐盟和德國政府的大力支持下，這家晶圓廠總計投資金額預估超過100億歐元。台積電董事會星期二已核准在不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。

台積電稱，上述計劃依據《歐洲晶片法案》（European Chips Act）的框架制定，最終投資定案尚待德國政府補助水準確認後決議。

為了呼應半導體供應鏈多元化的戰略，台積電目前已在美國和日本分別設有兩家晶圓廠，而德國廠將是台積電在歐洲設立的第一家工廠。

德國政府從2021年起就一直在爭取台積電到當地設廠，台積電這項宣布也是德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）領導的執政聯盟的又一次成功。英特爾（Intel）今年6月中旬才宣布投資300億歐元在德國建立兩家晶片製造廠。

朔爾茨說，德國現在正可能成為歐洲半導體生產的主要地點，這對世界各地半導體生產結構的彈性而言至關重要。彭博社報道，德國政府將為這家德累斯頓晶圓廠提供高達50億歐元的補貼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

