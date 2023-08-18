美媒稱中國疑在西沙群島中建島建飛機跑道　外交部：和事實不符

近日，美聯社分析衛星影像，顯示中國大陸疑在台灣和越南同樣主張擁有主權的西沙群島中建島上興建一條簡便飛機跑道，其長度將足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降。對此，外交部周五（18日）回應稱，報導和事實不符。



報道指，中建島的工程與南沙群島7座人工島礁上的建設結構如出一轍，備有簡便飛機跑道、碼頭以及軍事系統，惟目前規模較小。美聯社針對美國星球實驗室PBC（Planet Labs PBC）衛星影像進行的分析顯示，最早看到中建島上的飛機跑道時間為8月初，就目前規劃而言，跑道長度將超過600公尺，足以供渦輪螺旋槳飛機和無人機起降，但就不能配合戰鬥機或轟炸機。

同時，衛星影像可見島嶼絕大多處都有密密麻麻的車輛軌道，以及疑似貨櫃和營建設備等。

對此，外交部發言人汪文斌表示，相關的報導和事實不符，中建島是中國西沙群島的一部分，是中國的固有領土，中方在本國領土上開展建設活動正當合法，無可非議。

中建島是西沙群島的主要島嶼之一，中方多年前已在島上興建小型港口和多棟建築物，並有直升機停機坪和雷達陣列。對於中建島建設工程的細節，中國拒絕透露，僅指其目的是協助全球航行安全。中方又否認外界指控其將有關水道軍事化，指中國在自己主權領土上想做什麼都是百無禁忌的。據估計，每年通過涉事水道的貿易額高達5兆美元。