軟硬兼施鞏固南海主權　中國西沙群島首家火鍋店開業

為鞏固南海主權，2020年4月18日，中國國務院批准在海南省三沙市設立西沙、南沙2個市轄區。近日，據三沙市政府網站消息，位於西沙「永興島」（Woody Island）的第一家火鍋店「寬窄巷子」正式開業，以更好地豐富駐島軍警民的精神文化生活。



根據三沙市人民政府網站消息，這家來自四川的「寬窄巷子」火鍋店於4月26日，正式在西沙「永興島」開業，這也是島上第一家火鍋店。據悉，這是繼先前引進海南本土飲食品牌「椰語堂福山咖啡」後，為豐富主島幹部群眾精神文化生活的又一有力舉措。

據軍事博主「海南的浪濤」發文透露，該火鍋店設有八個獨立包廂和五個室外桌位，能同時容納一百廿人用餐；所用食材也都由當日空運配送。駐島工作人員陳佳雯介紹，店內每個包廂都以「國潮」裝飾為主。除了火鍋店、咖啡店，島上各種設施配備都愈來愈齊全了。

副總經理王盼盼表示，寬窄巷子三沙店的開業，致力於更好地服務三沙，豐富駐島軍警民的物質文化生活，讓寬窄巷子可以成為永興島一道亮麗的風景線和人人嚮往的打卡點。

2012年設三沙市 8年常住人口增千人

南海爭端始於上世紀60年代，中國、越南、菲律賓，以及台灣等國家地區都聲稱擁有南海主權。而中國以「九段線」為界，將線內區域稱為「中國南海」。近年來，南海區域更成為中美博弈的重要區域，美軍軍艦時常在南海通行演習，中美兩軍也曾在南海發生對峙衝突，令地區局勢緊張。

因此，中國為鞏固在南海的領土主權，自2012年5月在永興島設置三沙市行政區後，又不斷向島上遷徙居民、加駐軍人，並建設機場、學校、銀行、醫院等完善社會基本設施。還陸續部署防空飛彈系統、鷹擊反艦導彈系統、進駐軍事偵搜雷達等，透過軟硬兩手，強化在南海主權。

隨著各項設施的不斷完善，除駐地解放軍外，三沙市從剛設立時的約1千島民，到2020年11月，常住人口已增加至2333人。