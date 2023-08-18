大陸或終止ECFA？學者：不太可能，對台經濟融合的車輪從沒變過

商務部宣布對台貿易壁壘調查最新進展，並指將依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，引發關注。周五（18日），有大陸學者認為，北京應不會輕易改變好不容易才獲得的成果，停掉ECFA不太可能。



由國務院台灣事務辦公室所屬研究機構海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」於四川成都閉幕，與會的南開大學台灣經濟研究所教授李月受訪時分析稱，兩岸在經濟上的融合是一個大的戰略、大的根本，出發點不僅著眼於當下，更著眼於兩岸的未來，基本不會有破壞融合的事，故她認為停掉ECFA這件事不太可能。

她承認，台灣對大陸的貿易壁壘確實存在，是次調查的最終結果也可以拭目以待，但她同時強調，在與台灣經濟融合方面，大陸一直是在往前推，車輪從來沒有變過，只是經濟融合過程中出現了一些政治上的障礙，而經濟融合自身也在轉型調整過程中。

李月認為停掉ECFA這件事不太可能。（聯合報）

周四（17日），商務部發言人束珏婷指出，初步調查顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。調查機關下一步將依據有關規定繼續深入展開調查工作，適時公布最終調查結論。其又指，台灣禁止進口大陸的產品範圍近年總體呈現擴大趨勢，是次調查涉及產品已從立案時的2455項，調整至目前的2509項。

就一旦認定台灣措施構成貿易壁壘，是否會中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠，束珏婷表示，商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。