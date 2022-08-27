台媒：國民黨獲陸方當面確認　不會終止兩岸ECFA協議

台灣國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，周六（27日）傍晚返台。繼和大陸海協會會長張志軍餐敘後，國民黨周五（26日）發布新聞稿表示，夏立言周四（25日）晚間與國台辦副主任陳元豐餐敘，雙方談及民眾在柬埔寨受騙事件及受《海峽兩岸經濟架構合作協議》（ECFA）等議題。

台灣《聯合報》引述知情人士指出，陸方向國民黨當面確認，ECFA不會終止。



大陸方面新聞稿中稱，雙方一致認為，兩岸關係愈是複雜嚴峻，兩黨愈應加強交流溝通。雙方願在既有基礎上，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。新聞稿中也披露，陳元豐是以「中共中央台辦副主任」身分與夏立言見面，調性定為國共兩黨交流。依編制，國台辦與中台辦是「一個機構兩塊牌子」運作。

國民黨方面則稱，夏立言25日晚間與陳元豐餐敘，談及柬埔寨台灣民眾受騙事件，及ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題。陸方在幾項議題提出回應，包括柬埔寨遭困難台灣民眾，可直接提供聯繫電話等方式，予以積極協助。

圖為2015年12月30日，時任陸委會主委夏立言透過熱線與國台辦主任張志軍通话，肯定兩岸關係發展成果，並互祝新年快樂。 （陸委會提供）

夏立言也表示，這次訪問不僅親身體驗到台灣民眾往來兩岸的辛苦，也希望在陸台灣民眾能受到各方更多的關懷與照顧。期盼雙方能在既有基礎上保持良好溝通對話，為兩岸繁榮發展與和平穩定共同努力。

國民黨說，台商關心的增加航點及恢復小三通方面，陸方表示樂觀其成；對於外傳ECFA與早收清單將終止，陸方則表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響，並希望加強各層面交流合作，促進兩岸共同發展與繁榮。

國民黨文傳會副主委林家興指出，這趟出行很大的成果是當面和陸方反映台灣中小企業、基層農漁民最關心的ECFA問題，得到陸方當面給予正面回應，這就是國民黨以具體行動捍衛台灣權益的展現。對於夏立言在敏感時機見陸方官方人物，他表示，國民黨沒有主動要求安排見任何政治官員，但到大陸後很可能對方仍會有相關人士出面與會，這些「行前都有主動和陸委會報備告知」。

蘇貞昌表示，國民黨此行給國際錯誤的訊息。（行政院提供）

台灣行政院長蘇貞昌26日表示，在中國軍演當下，國民黨派團訪問大陸，說是要解決台商困難、不見中國高官，結果高官見了，困難也沒有看到解決，這時候還倡議要跟中國談，非常地不適宜，同時也給國際錯誤的訊息。

民進黨發言人林靜儀則表示，國民黨在中共當局對台極限施壓下執意訪中，還見國台辦高層，完全敵我不分。

中使館稱提供「領事保護」 台方：混淆主權認知

中國大陸駐柬埔寨使館發布消息稱，已收到十數份台灣民眾的求救訊息，陳元豐與夏立言會面時也提到，對近期在東南亞一些國家遭詐騙受困的台胞，大陸方面都願「積極採取領事保護措施」。雙方還就加強和深化兩岸青年企業家、青年學生交流等議題，具體交換意見。

台灣陸委會26日晚間表示，這是陸方刻意發布新聞操作、混淆國際對台灣主權認知，強調絕不會接受。台外交部發言人歐江安則強調，「絕不會讓渡給他國政府代勞，更不會容許其他國家藉此貶損我國主權權益」。