解放軍宣布在台灣周邊軍演　台媒：針對賴清德過境美國

賴清德近日訪問巴拉圭，期間過境美國。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今日（19日）表示，將在台灣周邊組織海空聯合軍演，重點演練艦機協同及奪取制權，檢驗戰區部隊聯合作戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。

針對賴清德過境美國，中央台辦負責人發表談話，則批評賴恬不知恥，「倚美謀獨」。

台灣海基會周四（17日）表示，非常不樂見當地台商由於政治理由被為難。（Facebook）

中央台辦負責人稱，近日，賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由「過境」竄訪美國。賴接受美國彭博社專訪，公然散佈「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。賴恬不知恥「倚美謀獨」。這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，中央台辦予以強烈譴責。

14日，在陸台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）曾發表聲明稱，賴清德過境美國勢同火上澆油，是「倚美謀獨」，會給台海和平製造麻煩，並強調兩岸關係好，台灣才會好。翌日，台企聯旗下地方台協再發聲明，對於賴清德出訪巴拉圭期間過境美國表達抗議。

對此，海基會副秘書長蔡孟君表示，台商在陸經商權益或經營環境獲得確保很重要，非常不樂見當地台商由於政治理由被為難，又指海基會持續與在陸台商協會保持聯繫。