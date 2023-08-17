2024台灣大選︱「台獨」加「戰貓」　賴清德搭配蕭美琴呼之欲出？

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭，過境美國紐約期間，台灣總統府釋出系列照片，乃賴清德與台灣駐美代表蕭美琴8月14共赴大都會花旗球場觀賽。兩人均身穿紐約大都會球隊專為「台灣日」訂製的球衣，賴清德的背號寫着「1」，而蕭美琴背號寫着「11」，共同享用熱狗可樂又並肩而站，無不傳達給外界一種聯想：2024年台灣大選，賴清德會否搭配蕭美琴「賴蕭配」並肩作戰？



2022年11月台灣大選話題暖身期間，《香港01》駐台首席記者在台灣掌握到的消息，民進黨總統參選人賴清德的副手，可望鎖定在台灣「文青」圈具有極高聲望的前文化部長鄭麗君，「賴鄭配」有利於補足賴清德青年選票缺乏吸引力的短板。然而儘管「賴鄭配」說法不脛而走，但鄭麗君始終沒有動作，至今也甚少有公開活動。

不久後即傳出蕭美琴搭擋的傳聞，一來蕭可彌補女性選票，二來蕭是蔡英文的「閨密」，三來蕭長年經營台灣綠營在美人際圈，倘若「賴蕭配」成形，對於承繼蔡英文路線的賴清德而言，暫且不論民進黨黨內派系恩怨，肯定是利大於弊。如今兩人在美國以「1」與「11」的背號共同亮相，「賴蕭配」的可能性或許正呼之欲出。

「台獨戰貓」崛起的其人其事

回顧蕭美琴其人其事，她出生於日本神戶，高中時即赴美求學，擁有哥倫比亞大學政治學碩士學位，原具有美國籍。其父蕭清芬，曾任台獨色彩濃厚的「台南神學院」院長，其母邱碧玉（Peggy Colley）為歐裔美國人，曾長期擔任音樂教師。由於家庭背景，以及蕭美琴求學美國期間，積極參與台獨學生運動，1997年獲時任民進黨主席許信良聘為該黨「國際事務部」主任，是當時民進黨最年輕的一級黨務主管。

蕭美琴在台灣政壇開始佔有一席之地，要屬獲得陳水扁之重用，在陳水扁總統期間，擔任其顧問與隨身翻譯等要職。及至蔡英文大權在握，其與蕭美琴關係堪稱「閨密」，不僅為民進黨在長年由國民黨壟斷的花蓮縣「開疆闢土」，後又作為蔡英文政府對美的第一線聯絡人和溝通窗口。2022年民進黨在「九合一」大選慘敗後內閣調整，曾傳出由蕭美琴返台接任外交部長，最後則並未異動，顯見蔡英文對蕭在美工作之倚重。

2020年蕭美琴任台灣駐美代表，為了諷刺中國大陸的「戰狼外交」，故而自稱為「台灣戰貓」，宣稱「貓能走鋼索，以靈活而有彈性的方式保持平衡」。同時又積極形塑自身與華府政府的關係密切，例如藉由獲邀出席2021年1月拜登（Joe Biden）的就職典禮，大做文章稱此為1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，首次有台灣代表以官方形式獲邀參加，被形容是「劃時代的里程碑」。

爾後見到一批又一批美國官員、國會議員搭乘專機降落台北松山機場，在台灣高層政界頻密活動，背後都能看到蕭美琴在美遊說的身影。例如時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）執意訪台，造成台海動蕩，有資料顯示，自2018年2月至2022年4月起，台方透過前美國議員蓋哈特（Dick Gephardt）的公關公司聯繫佩洛西16次，共花費近315萬美元，其中駐美代表處聯絡8次，台經濟部聯絡5次，民進黨聯絡3次。

此外，特朗普（Donald Trump，台譯川普）總統期間的「抗中戰狼」國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），卸任後於2022年3月造訪台灣，公開主張「中華民國台灣」是「主權國家」，美國應給予「外交承認」，震動台海。事後傳出，台灣駐美代表處與美國政治公關公司簽署合約，以15萬美元的酬金邀請蓬佩奧到台灣。

兩度上榜「台獨頑固分子」清單

蕭美琴的「戰貓」性格在美任職期間更是表露無遺，2022年2月俄烏衝突爆發，身兼民進黨政府在美「化妝師」的蕭美琴，即以《烏克蘭對台灣的啟示：我們必須對抗威權主義》為題投書《華盛頓郵報》（Washington Post）。文中強調「烏克蘭人民抵禦俄羅斯入侵，表現的決心與韌性鼓舞台灣，加強捍衛自由的承諾。」該文令蔡英文政府在俄烏問題上與西方主流輿論口徑一致；還引發時任中國大陸駐美使館公使銜參贊朱海權投書回批，指蕭文藉烏克蘭局勢，妄圖改變兩岸同屬一中事實，且台灣問題不是「民主對抗威權」，而是分裂與反分裂的鬥爭。

在《紐約時報》等美國主流媒體眼中，稱蕭美琴是「華府最有影響力的使節之一」，又稱她處於灰色地帶，享有直通拜登政府和國會的華府「圈內人」影響力，卻必須忍受奇特的局外人地位。《紐約時報》報道指，蕭美琴幾乎每天都與拜登政府高級官員通話，並與國會兩黨領袖密切接觸。

國台辦發言人4月7日宣布，制裁「台獨頑固分子」台駐美代表蕭美琴，這是蕭美琴第二度列入制裁名單。第一次是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，而此次是蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月5日在加州舉行會晤。（截圖自國台辦官網）

這就是蕭美琴形塑出來的形象，也是美國與民進黨政府「台灣牌」的縮影：美台聯手，以「民主自由」的温柔力量，對抗「專制獨裁」的霸權中國。然而，當蕭美琴在前線靠着「錢」與「權」營造出來「美台關係堅若磐石」，也意味着蔡英文政府一面倒向美國，不惜犧牲一切（例如蕭美琴大力為「萊豬」進口台灣辯護），更令兩岸關係重創至谷底。

2022年8月中國大陸國台辦公布第一批「台獨頑固分子」清單，蕭美琴名列第一。2023年4月國台辦再公布對「台獨頑固分子」的制裁，蕭美琴二度上榜。她在Twitter以嘻笑的口吻寫道：「哇，中華人民共和國剛剛宣布制裁我，這可是第二次了呢！」「若北京中共以為制裁我們，就可以限制台灣的國際空間和禁止台灣人民發聲，他們就錯了。哪裏有壓迫，哪裏就有反抗。」問題在於，其輕浮不已的語氣，除了在台灣製造「大內宣」的民粹情緒之外，卻也說明了她正是北京眼中引入「外部勢力」、製造「台獨分裂」的主導性人物，對兩岸關係破壞力極強。

於今賴清德力拼2024年大選，透過過境美國和接受美媒專訪等做法，試圖淡化「台獨工作者」與「台獨金孫」的形象，但這張他自己貼至身上的標籤，恐怕已成了難以撕下的大麻煩。而蕭美琴引以為傲的「台灣戰貓」形象，除了自我感覺良好之外，卻不斷讓台灣往戰爭危機的深淵走過去。有媒體形容「賴蕭配」是「獨獨配」，此話不無道理，蕭美琴固然可為賴清德在選戰中加分，但在兩岸關係和地緣形勢上究竟是加分還是扣分呢？這個問題只能待賴清德的副手正式揭曉後，方能窺知一二。