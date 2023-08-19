賴清德外訪過境美國　新華社：台獨意味戰爭，與台海和平水火不容

台灣民進黨黨主席、總統候選人賴清德近日訪問巴拉圭，期間過境美國。周六（19日），官媒《新華社》發表評論文章指，賴清德「過境」竄美鬧劇冷清收場，雖然其精心裝扮、賣力演出、大玩騙術，這齣西洋鏡還是碎了一地。

文章更稱，世人亦更加認清其不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩製造者」真面目，更加警惕其假「和平」、真「台獨」的欺騙性與不可測、不可控的危險性。



賴清德（中）16日下午過境美國舊金山，美國在台協會主席羅森柏格（右）、駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。（資料圖片）

文章表示，一直高調門宣揚「台獨」的賴清德，甚至被捧為「台獨金孫」，今年以來「話風」突變，先是造出「和平保台」假詞，欲蓋「抗中保台」真標，又投書外媒，拋出所謂「和平繁榮四大支柱」論。個中因由，明眼人都了然，就是此人如今更看重「2024年台灣地區領導人選舉民進黨參選人」身份。

文章稱，「台獨意味戰爭，而台灣民眾畏戰望和」。盼上位的賴清德清楚，「台獨是票房毒藥」。賴清德以參選人身份，通過外媒大搞「政治行銷」，接受彭博社專訪時滿紙荒唐言，宛若「台獨自白書」。

賴清德8月15日出席巴拉圭總統培尼亞（Santiago Pena）的就職典禮，與美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）交談。（賴清德Facebook）

文章認為，賴清德接受訪問時謊話連篇，掩蓋事實；惡人告狀，顛倒是非；甘當棋子，賣台禍台。包括其發表「台灣已是主權獨立國家」、「兩岸互不隸屬」、大肆渲染「中國威脅」等言論。「沉迷權欲的賴清德，處心積慮編造台獨欺世讕言，不念台灣民眾利益福祉，這樣的政客可信嗎？」

文章最後指，「台獨」與台海和平穩定水火不容，與台灣同胞切身利益背道而馳。當前兩岸關係正面臨和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的重大抉擇。「相信台灣同胞能夠擦亮眼睛，明辨禍福，把自己的前途命運掌握在自己手中。」