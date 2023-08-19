中國設計新型海上油氣加工廠船體完工　亞洲首艘可連續15年不回塢

據「中國海油發布」消息，歷時17個月，中國自主設計建造的亞洲首艘圓筒型浮式生產儲卸油裝置（FPSO）——「海洋石油122」，周四（17日）完成船體建造，標誌着中國深水超大型海洋油氣裝備研發制造技術能力實現新進展。



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浮式生產儲卸油裝置是集原油生產、存儲、外輸等功能於一體的「海上油氣加工廠」，具有抗風浪能力強、適應水深范圍廣、儲卸油能力大以及可轉移、重覆使用等優點，已成為全球海洋油氣開發的主流生產裝置。

「海洋石油122」項目建造經理聶家強介紹，「海洋石油122」由船體和甲板上的功能模塊組成，最大直徑約90米，主甲板面積相當於13個標準籃球場，空船總重37000噸，最大排水量達10萬噸，最大儲油量達6萬噸，日處理約5600噸原油，可連續在海上運行15年不回塢。

聶家強說，目前，常見的浮式生產儲卸油裝置主要有船型和圓筒型兩種類型。「海洋石油122」採用新型的圓筒結構設計，相對傳統的船型結構，具有鋼材用量少、整體穩定性好、抵御惡劣海況能力強等特點，可降低工程投資，有效提高經濟適用性。

而為了適應惡劣海況，「海洋石油122」船體採用了雙層底設計，由123個分段組成，包括41個獨立艙室，總重達27000噸。由於船體均為異形分段，各分段重心、安裝等相互制約，船體合龍后主尺寸公差需要控制到25毫米以內，對空間規劃、設備管線布置、精度控制等提出挑戰。

「海洋石油122」項目總承包負責人舒偉介紹，項目團隊攻克了颱風海況浮式生產裝備系統設計、高精度建造等一系列難題，掌握了8項關鍵施工技術，創新採用三維模擬搭載等數字化手段，實現船體合龍一次就位成功率100%，尺寸公差不超過6毫米，精度控制達到國際先進水平。

據了解，下一步，「海洋石油122」建造進入總裝集成階段，明年建成後將與亞洲第一深水導管架平台「海基二號」共同服役於中國首個深水油田二次開發項目，助力中國深水油氣田經濟高效開發。