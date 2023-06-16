深圳造！萬噸級海上平台導管架南海服役　料為港提供充足油氣資源

深圳建造的萬噸級海上平台導管架「陸豐8-1平台導管架」，周三（14日）晚上在南海海域完成海上安裝，這是珠江口盆地海域今年安裝的第4座萬噸級導管架，標誌廣東省海洋高端裝備製造和安裝能力再獲新突破。



據《深圳商報》報道，被稱為「海上巨無霸」、重達12365噸的陸豐8-1平台導管架，在亞洲頂級起重船「藍鯨號」和4艘大馬力拖輪的配合下，成功滑移下水並精準就位。據了解，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，導管架相當於「基座」，將巨大的油氣開採平台托舉在海面上。

陸豐8-1導管架，是8腿12裙樁導管架，設計高度143米。由於導管架噸位超過世界最大起重船的吊裝能力，此次安裝採用滑移下水方式進行。該方式是利用導管架自身重力並配合液壓千斤頂助推，使導管架從駁船平穩地滑入海中，再通過起重船將導管架吊裝扶正坐底，具有時間短、經濟性高、安全性好的特點，已成為南海東部海域導管架下水安裝的最佳技術方案。

陸豐8-1平台導管架於去年8月在深圳赤灣海洋工程建造場地開工建造，為確保陸地建造工作安全高效推進，項目人員通過多輪優化建造方案，應用智能管理系統調，精確匹配預製進度，歷時10個月順利完成導管架的陸地建造工作，較計劃提前37天。

陸豐油田群二期開發項目是2023年深圳市南山區的重點項目，該項目位於距深圳東南約180公里的南海東部油田海域，陸豐8-1平台是該項目的核心設施，作業水深136米，是一座集生產、鑽機、生活於一體的多功能鑽採平台，預計2024年1月投產，將為粵港澳大灣區提供更充足的油氣資源。

陸豐油田群二期開發項目副總經理鄧林青表示，「陸豐8-1導管架是中國海油陸豐油田群二期開發項目的主要裝備之一。該項目總投資達28.1億元（人民幣，下同），被列入2023年深圳市重點項目，主要工程建設內容包括1座海上鑽採平台、1條海底混輸管道及1條海底複合電纜。」

據了解，今年中國海油深圳分公司投資逾100億元，大力推進新油氣田項目建設，深圳、珠海、青島等地的6座海上設施同時建造並陸續進行海上安裝工作。其中，深圳赤灣建造場地今年已完成恩平20-4、恩平18-6、陸豐8-1等3座萬噸級導管架的陸地建造任務，目前還有4座導管架正在建造中。深圳赤灣建造場地深耕海洋工程行業高端裝備製造，20多年來已成功交付112座海上油氣平台導管架，加工總重量超過78萬噸。